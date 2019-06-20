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пятница, 21 июня 2019 05:45

Партия "Оппозиционный блок" назвала первую десятку списка и обнародовала предвыборную программу

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Партия "Оппозиционный блок" 10 июня назвала первую десятку списка и обнародовала предвыборную программу. Форум объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" состоялся в Киеве.

Первым номером в списке "Оппозиционного блока" стал народный депутат Евгений Мураев. В десятку также вошли городские головы Харькова Геннадий Кернес, Одессы Геннадий Труханов, Ужгорода Богдан Андреев, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, народные депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул, мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко.

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев отметил: "Партия имеет план действий и команду для качественных изменений в государстве".

- Мы долго шли к этому моменту. Я, наверное, всю жизнь. Многие учились, тяжело работали, шаг за шагом, ступень за ступенью приобретали необходимый опыт. Мы точно знаем, как сделать, чтобы наша страна была успешной и развивалась. Государство - это сложный механизм. У нас опытная команда, в нее входят руководители многотысячных промышленных предприятий, мэры крупных городов и лидеры территориальных общин. За нами миллионы граждан, - говорит 42-летний Евгений Мураев.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подчеркнул: важно донести до единомышленников, что есть политическая сила, которая может предложить качественный список кандидатов на этих выборах.

- Я призываю мобилизовать все силы, донести до единомышленников, тех, кто еще не определился, что есть политическая сила, которая объединила мэров крупных городов Украины, крупных промышленников, сельхозпроизводителей. Мы должны показать, что у нас будет качественно другой список, в отличие от многих партий. Поэтому хочу пожелать нашей политической силе победы, - говорит Геннадий Кернес, 59 лет.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что прохождение в парламент представителей местного самоуправления - единственная возможность сделать так, чтобы голос украинских общин был услышан.

- Я могу долго перечислять проблемы, с которыми сталкиваются наши общины. И в большинстве случаев их решение возможно в Киеве - вот почему мы объединяем усилия. Не сомневаюсь, что сможем, ведь имеем сильную мотивацию - благосостояние украинцев, - заявил Геннадий Труханов.

Во время Форума "Оппозиционный блок" объявил основные пункты предвыборной программы партии. Восстановление мира, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов, проведение настоящей децентрализации, экономический рост за счет новой индустриализации, стремительное развитие малого и среднего бизнеса, возврат государству управляемости.

Пять партий - "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы.

Как отметил политолог Сергей Белашко, в первой десятке списка "Оппозиционного блока" мэры украинских городов, которые имеют серьезный электоральный ресурс. У политсилы реальные шансы пройти в парламент.

- Задача сложная, но выполнимая. Чтобы преодолеть 5-процентный барьер, нужно получить поддержку около 800 тысяч избирателей. Суммарная численность жителей городов, чьи мэры фигурируют в первой десятке объединенного списка - Харькова, Одессы, Запорожья, Ужгорода и Мариуполя - составляет 3,7 миллиона человек. А еще Кривой Рог, Павлоград, Рени, Теплодар, Черноморск, - считает Сергей Белашко.

По мнению политолога Николая Спиридонова, "Оппозиционный блок" демонстрирует новую модель партийного строительства.

В списке представлены промышленники, бизнесмены и успешные мэры крупных городов. У такой команды есть шансы на преодоление проходного барьера в 5% и создание одной из крупнейших фракций в Верховной Раде IX созыва, - считает Спиридонов.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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