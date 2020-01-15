Партии продают за 50 тысяч долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 126
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 720
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 342
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1503
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 738
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2664
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 06:25

Партии продают за 50 тысяч долларов

  Комментировать

На начало 2020-го в Украине зарегистрированы 349 партий, сообщили в Комитете избирателей Украины.

В прошлом году появились три — "Блок Владимира Сальдо" с руководящими органами в Херсоне, "Партия черновчан" и "Демократична сокира". В позапрошлом году — одна. В 2015-м их зарегистрировали 78.

— Живых партий, участвующих в выборах, которые имеют сайты, публично работают, не больше 60. Остальные — существуют на бумаге, — говорит глава КИУ 46-летний Алексей Кошель.

- Министерству юстиции надо разрешить автоматически лишать партию регистрационного свидетельства, если та не подает финансовые отчеты в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. А таких около сотни.

В названии не может быть названий религиозных конфессий, национальных меньшинств. Надо запретить именные партии. Закон не позволяет региональных. Де-юре они имеют всеукраинский статус, а на практике действуют в одном городе или области. Это риск сепаратизма. Требования надо делать жестче.

Создание партий давно превратилось в бизнес. Свидетельство, печать и устав стоят 50 тысяч долларов (1,1 млн грн. — ГПУ). Фирмы регистрируют по несколько политсил для перепродажи. Популярные — без скандалов и с нейтральными названиями.

Зарегистрировать партию довольно сложно — нужны ячейки в каждой области. Политик, который хочет иметь политическую силу с историей, ее покупает. "Слуга народа" не появилась с нуля. Изменили название той, которая формально существовала.

Украинские политики больны "генеральской болезнью". Любят титулы, хорошие должности, награды. Бизнесмены добавляют на визитке надпись "лидер политической партии".

— За последние годы партийные бренды подешевели. Раньше стоили 400-500 тысяч долларов. Много создали, а спроса нет. Кому надо — покупают, а потом меняют название, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

— Некоторые партии не выдвигают кандидатов. Однако их представители есть в избирательных комиссиях. На этом зарабатывают, перепродают места силам-фаворитам.

В Украине жизненный цикл партий — 10-15 лет. Долго работает с одним лидером — Юлией Тимошенко — "Батьківщина". Подобная ситуация в политсиле Порошенко. "Солидарность" принимала участие в создании Партии регионов, "Нашей Украины". В 2014 году ее восстановили с названием "Блок Петра Порошенко", сейчас называется "Европейская солидарность". Из политической жизни выпадают те, в которых нет рейтингового лидера. Кто знает, какой будет судьба "Слуги народа", если Зеленский с соратниками уйдут из политики.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Партии продают за 50 тысяч долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 17867
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16749
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12843
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 12051
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10422
Политика
Обличителям коррупционеров будут платить 10 процентов вознаграждения
Обличителям коррупционеров будут платить 10 процентов вознаграждения
"Зеленский хочет понравиться всем. Постоянно обходит острые углы"
"Зеленский хочет понравиться всем. Постоянно обходит острые углы" Просмотров: 153
Для экономического прорыва не хватает настоящей налоговой реформы
Для экономического прорыва не хватает настоящей налоговой реформы Просмотров: 9
Освободили 76 заложников
Освободили 76 заложников Просмотров: 153
"Рябошапка будет иметь супервозможности. Он становится директором парламента"
"Рябошапка будет иметь супервозможности. Он становится директором парламента" Просмотров: 504
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
"Матч сборных Украины и России мог бы помочь нормализации отношений" – Ордец
Голосов: 1728
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua