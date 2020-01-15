Партии продают за 50 тысяч долларов

На начало 2020-го в Украине зарегистрированы 349 партий, сообщили в Комитете избирателей Украины.

В прошлом году появились три — "Блок Владимира Сальдо" с руководящими органами в Херсоне, "Партия черновчан" и "Демократична сокира". В позапрошлом году — одна. В 2015-м их зарегистрировали 78.

— Живых партий, участвующих в выборах, которые имеют сайты, публично работают, не больше 60. Остальные — существуют на бумаге, — говорит глава КИУ 46-летний Алексей Кошель.

- Министерству юстиции надо разрешить автоматически лишать партию регистрационного свидетельства, если та не подает финансовые отчеты в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. А таких около сотни.

В названии не может быть названий религиозных конфессий, национальных меньшинств. Надо запретить именные партии. Закон не позволяет региональных. Де-юре они имеют всеукраинский статус, а на практике действуют в одном городе или области. Это риск сепаратизма. Требования надо делать жестче.

Создание партий давно превратилось в бизнес. Свидетельство, печать и устав стоят 50 тысяч долларов (1,1 млн грн. — ГПУ). Фирмы регистрируют по несколько политсил для перепродажи. Популярные — без скандалов и с нейтральными названиями.

Зарегистрировать партию довольно сложно — нужны ячейки в каждой области. Политик, который хочет иметь политическую силу с историей, ее покупает. "Слуга народа" не появилась с нуля. Изменили название той, которая формально существовала.

Украинские политики больны "генеральской болезнью". Любят титулы, хорошие должности, награды. Бизнесмены добавляют на визитке надпись "лидер политической партии".

— За последние годы партийные бренды подешевели. Раньше стоили 400-500 тысяч долларов. Много создали, а спроса нет. Кому надо — покупают, а потом меняют название, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

— Некоторые партии не выдвигают кандидатов. Однако их представители есть в избирательных комиссиях. На этом зарабатывают, перепродают места силам-фаворитам.

В Украине жизненный цикл партий — 10-15 лет. Долго работает с одним лидером — Юлией Тимошенко — "Батьківщина". Подобная ситуация в политсиле Порошенко. "Солидарность" принимала участие в создании Партии регионов, "Нашей Украины". В 2014 году ее восстановили с названием "Блок Петра Порошенко", сейчас называется "Европейская солидарность". Из политической жизни выпадают те, в которых нет рейтингового лидера. Кто знает, какой будет судьба "Слуги народа", если Зеленский с соратниками уйдут из политики.