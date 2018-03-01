Партией Ляшко будет руководить менеджер Ахметова

Центральный исполнительный комитет Радикальной партии Олега Ляшко возглавил бывший директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича 43-летний Юрий Зинченко.

"До сих пор Ахметов явно не вводил своих людей в РПЛ. Теперь же партией официально будет руководить кадр Рината Леонидовича", — пишет в "Фейсбуке" журналист, выходец из Донецка Денис Казанский, 34 года.

— Юрий Зинченко, кроме прочего, запомнился тем, что в мае 2014 года вместе с мэром Мариуполя Юрием Хотлубеем и директором другого ахметовского комбината "Азовсталь" подписал общий меморандум с боевиками ДНР. В нем просил "киевскую власть" убрать от города блокпосты Вооруженных сил Украины и передать контроль над въездами местной милиции. Мариупольские менты в то время сотрудничали с сепаратистами и не мешали им устраивать в городе погромы и грабежы. Шикарная иллюстрация того, как устроена сегодня наша политика. Перед телекамерами лидеры Радикальной партии и "Оппозиционного блока" дают показательные кулачные бои и тщательно имитируют ненависть, а в действительности оба политпроекта получают поддержку от одного олигарха. Ахметов, как спрут, все обвивает своими щупальцами".

Мариупольский металлургический комбинат входит в промышленную группу "Метинвест" Рината Ахметова. Тот возглавляет список самых богатых украинцев с $6,9 млрд.