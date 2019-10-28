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вторник, 29 октября 2019 05:10

Ожидания Запада в отношении Зеленского не оправдались

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— Я думала, Зеленский — новая фигура. Но нет. Сам по себе — да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно некоторые из его компании "Квартал 95" - профессионалы. Но пока Андрей Богдан — важнейшая фигура в его Офисе, другим будет трудно, — говорит 49-летняя Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европарламента, вице-президент комитета Ассоциации "Украина — ЕС". Интервью с ней опубликовало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

— Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен. У него своя повестка дня. Вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какие законопроекты будет подавать, — говорит Виола фон Крамон-Таубадель. — В этой ситуации очевидно, насколько Украине нужен сильный парламент, действующий эффективно на основе демократических процедур. Вот чего не хватает Раде, которая работает в турборежиме.

Выделяем достаточно денег на реформы в этой замечательной стране. И если господин Зеленский не хочет их продолжать, а будет препятствовать или даже разворачивать назад, мы должны на это реагировать.

В стране должен быть сильный парламент. То, что видим — это "слепое" голосование. Слишком много на кону, что можно потерять. Если люди, которые возвращаются с войны и имеют оружие, не будут довольны, следующий Майдан не станет мирным.

Нужен механизм сдерживания и противовеса. Именно об этом — демократия.

— Западные партнеры были наивны в отношении Зеленского. Как и почти весь украинский народ, который за него голосовал. Ожидания не совпадают с реальностью, — говорит аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, 49 лет.

— Связь Богдана с одним из олигархов (руководитель ОП был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского. — ГПУ) для ЕС многое объясняет. Он становится "токсичным" для Зеленского. Фактически Украина остается один на один с российской агрессией. Западный мир умыл руки, его помощь может стать формальной.

Предложенные властью изменения по сути являются отменой предыдущих реформ. И не только медицинской. А эти изменения были условиями безвизового режима с ЕС. Офис президента действует без оглядки на обязательства страны, на реформы выделялись средства европейских налогоплательщиков. Демонстративно пренебрегают этой поддержкой. Следствием может стать приостановка финансовой помощи.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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