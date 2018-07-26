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пятница, 27 июля 2018 06:55

Отпуск Порошенко засекретили

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"Опять эти разоблачения, скандалы, интриги. Стоит оно того, Петр Алексеевич", — пишет в "Фейсбуке" руководитель проекта "Следствие.Инфо" 34-летняя Анна Бабинец. Администрация президента на журналистский запрос отказалась предоставить информацию о летнем отпуске Петра Порошенко.

"Деятельность президента финансируется из государственного бюджета. Соответственно, его отпуск также. Хотелось бы узнать, как тратятся бюджетные средства. Однако, нет. В Администрации президента Украины отпуск главы государства не считают информацией, которая касается публики".

Зимой Петр Порошенко с семьей неделю отдыхала на Мальдивах. Семья поселилась в самой дорогой вилле с бассейном пятизвездочной гостиницы "Чевал Бланк" на отдельном острове. Там еще есть гостевой дом, причал для лодок, место для обеда на свежем воздухе и собственный пляж.

Аренда стоила не менее $46 тыс. в сутки. Дайвинг, водный спорт, лодки обошлись еще в свыше $18 тыс. На отдых потратили по меньшей мере $500 тыс. — это почти 14 млн грн, говорится в расследовании программы "Схемы". В АП отказались назвать точную стоимость. Сказали, платил из личных средств.

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