29 апреля избрали депутатов и председателей объединенных территориальных громад — четырех городских, 14 поселковых, 22 сельских советов. Выборы прошли в 17 областях. Центральная избирательная комиссия еще не обнародовала официальные результаты.

Наблюдатели зафиксировали 25 попыток подкупа избирателей.

— Самыми популярными способами остаются деньги и продукты. А также технология "добрых дел", — рассказывает глава Комитета избирателей Украины 44-летний Алексей Кошель.

На Одесчине кандидат построил детскую площадку под линиями электропередач, невзирая на опасность. Самый оригинальный подход был у кандидата с Волыни — ко дню села дарил семьям по десятку цыплят. Еще там раздавали комбикорм. А в другом селе этого же региона людей в день выборов к участку подвозили микроавтобусом. На Запорожье в нескольких селах раздавали дрова. А на Кировоградщине "Батьківщина" устроила бесплатные концерты Павла Зиброва. Объяснили, что артист выступал как благотворитель и член партии.

На Днепропетровщине в день голосования отец кандидата угощал односельчан вином и водкой на своем дворе.

В пяти областях с избирателями заключали соглашения о денежном вознаграждении. Предлагали от 300 гривен за голос. Наибольшую сумму зафиксировали в Запорожской области — 1500 гривен.

Подкупы происходили также в период между выборами, что фактически делает их легальными. На пасхальные выходные кандидат из Харькова раздал 50 тысяч пасх. Это ему стоило около 50 тысяч долларов.