Оккупанты хотят перекрыть Керченский пролив

Российское правительство разрабатывает законопроект о частичном перекрытии Керченского пролива. Для перехода судов оккупанты оставляют только узкий проход под построенным мостом.

Министерство транспорта России готовит приказ, который закроет для судоходства участок пролива вдоль Керченского моста. Находиться в запрещенной зоне разрешат только своим военным и пограничным кораблям.

— Вокруг Керченского моста россияне образуют зону запрета доступа, — говорит 60-летний Андрей Клименко, председатель правления Общественной организации "Майдан иностранных дел". — Этот режим будут обеспечивать автономные подводные аппараты, система противовоздушной обороны и отдельная бригада охраны.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение действиями РФ.