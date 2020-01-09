Обличителям коррупционеров будут платить 10 процентов вознаграждения

1 января начали работать изменения в закон "О предупреждении коррупции". Теперь разоблачители коррупции имеют официальный статус и вознаграждение.

Для получения денег за разоблачение коррупционера надо сообщить о взятке на более 10,51 млн грн. Разоблачитель получит 10% от суммы, но не более 14,169 млн грн. Если таких лиц несколько, а их информация дополняет факты — вознаграждение делят поровну.

Сообщить о взятке можно через руководителя на работе, профсоюз, журналистов, общественные объединения. Или обратиться в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции по телефону +380 (44) 200 06 91. Или написать на электронную почту.

После проверки сообщения дело о коррупции должны расследовать, либо закрыть, если информация не подтвердилась. Обличитель получит письмо о результате.

Анонимное обращение рассмотрят, когда есть данные о конкретном человеке, которые можно проверить. На это уйдет 15 дней. В отдельных случаях — до 30.

Государство гарантирует защиту обличителей и их близких. Раскрывать информацию о них запрещено. Если же это заставит сделать закон, человека должны предупредить за 18 рабочих дней.