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четверг, 20 августа 2020 05:45

"Нужна вакцина от коронавируса, чтобы спасти жизнь украинцев"

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Лидер политической силы "Победа Пальчевского" считает, что власть должна закупить вакцину от Covid-19. Андрей Пальчевский уверен, что необходимо найти зарубежные препараты для прививки украинцев. Потому что отечественных до сих пор нет.

- Спасение даже одного украинца стоит любой политической цели, - говорит 59-летний Андрей Пальчевский. Он уверен, что президент и правительство должны закупить вакцину прежде всего для граждан из групп риска.

- Сейчас самая большая проблема на Западе - защита учителей. Потому что дети часто являются носителями Covid-19, они легко переносят болезни. Однако педагоги должны быть на расстоянии, а лучше - привиты, защищены от болезни. Если власть примет решение закупить препараты и прививать медработников, врачей, учителей и военных на передовой, это будет правильно, - добавляет Андрей Пальчевский.

Предпринимателя возмущает нецелевое использование средств из госбюджета, выделенных на борьбу с эпидемией.

- У нас уже пустой этот фонд. 80 миллиардов гривен, которые были предназначены на борьбу с коронавирусом, отдали на дороги. Это стратегическая ошибка. Ведь идут вторая и третья волна эпидемии. Сейчас приоритет - это жизнь и здоровье украинцев. А власть растратила деньги и берет взаймы, чтобы снова разбазарить. Люди, которые приняли такое решение, должны ответить за это.

Нам также обещали запустить производство украинских тест-систем. На это выделили деньги, а тестов нет. Нас обманули. Люди перестали доверять представителям власти от медицины, - считает Пальчевский. И замечает, что в период эпидемии должны быть созданы фонды по закупке антивирусных препаратов.

Политическая сила "Победа Пальчевского" зарегистрирована 1 июля. Ее лидером является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова, он главный конкурент Виталия Кличко на выборах мэра Киева в октябре 2020 года.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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