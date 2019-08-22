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пятница, 23 августа 2019 06:56

Нетаньяху нужны голоса выходцев из Украины

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- Начался новый этап отношений. Вводим экономический безвиз. Уже сейчас можно расширять зону свободной торговли, в том числе и на услуги. Призываю деловые круги не ждать ратификации Кнессетом (парламент Израиля. - ГПУ) соответствующего соглашения, - говорит премьер-министр Украины 41-летний Владимир Гройсман на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 20 августа. Накануне тот прилетел в Киев. Впервые за 20 лет.

Политики заверили друг друга в поддержке бизнес-проектов инвесторов. За шесть месяцев этого года объем товарооборота между странами превысил $ 445 млн. Украина экспортировала зерно, масла, металлы, древесину. Более $ 50 млн вложил Израиль в украинскую экономику.

Соглашение о ЗСТ правительства стран подписали в январе прошлого года. В этом году в июле его ратифицировала Верховная Рада. Отменяет ввозные пошлины на большинство промышленных товаров. После выборов 17 сентября израильский парламент сможет ратифицировать договор.

Президент Владимир Зеленский встречался с Нетаньяху 19 августа. Озвучили намерение окончательно решить проблему многочисленных отказов гражданам Украины на въезд в Израиль. Безвизовый режим между странами действует с 2011-го. В прошлом году Украина отказала во въезде 84 гражданам Израиля, а туда не пустили 3,5 тысячи украинцев.

"Встреча с Владимиром Зеленским прошла отлично. Я благодарен ему за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал 69-летний Беньямин Нетаньяху в своем "Твиттере".

"Нетаньяху должен был успеть в Киев до отставки премьера Гройсмана. Сейчас Украина - единственное, кроме Израиля, государство в мире, где президент и премьер-министр являются евреями, - пишет эксперт по внешней политике Анастасия Герасимчук, 26 лет , в статье для "Европейской правды". - Израиль выходит на финишную прямую предвыборной кампании. Нетаньяху не мог упустить возможность получить больше голосов выходцев из Украины ".

Внеочередные выборы в Кнессет проводят потому, что не смогли сформировать правящую коалицию из-за нежелания партии "Наш дом Израиль" присоединиться к большинству с Нетаньяху во главе. Он руководит партией "Ликуд". Возглавляет правительство Израиля с 2009 года.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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