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Не дадим власти обменять наш лес на кредит

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В Радикальной партии отреагировали на намерение президента отменить мораторий на вывоз леса-кругляка. Официальная причина - ограничение якобы "не работает". Хотя цифры говорят о другом.

Заместитель Олега Ляшко по экономическим вопросам Виктор Галасюк привел официальные данные за два года, подтверждающие эффективность действия моратория. Его ввели по инициативе депутатов Радикальной партии.

По данным Госстата, за 2017-2018 годы выпуск продукции деревообрабатывающей промышленности вырос на 44%, мебельной промышленности - на 45%, бумажной - на 29%. Экспорт в деревообработке увеличился на 42%, в мебельной промышленности - на 48%, в бумажной - на 43%. Капитальные инвестиции в деревообрабатывающую и бумажную отрасли выросли на 50% - до 2,5 млрд грн. Привлечено $130 млн прямых иностранных инвестиций.

Поэтому причина отмены моратория на вывоз необработанной древесины - не в его неэффективности. Такой ультиматум нам ставят кредиторы, считает Олег Ляшко.

- Представитель офиса Зеленского заявил, что надо отменить мораторий на вывоз из Украины леса, мол, это не работает. А настоящая причина - обещание ЕС дать очередную так называемую "помощь" - кредит на 500 миллионов евро, который надо будет возвращать нашим детям и внукам, - возмутился лидер Радикальной партии. - Цена этого кредита - закрытие сотен предприятий, которые были созданы за два года. Фактически, это уничтожение украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, десятки тысяч людей останутся без работы и зарплаты, продолжится варварская вырубка леса от Карпат до Сумщины. Зато новая власть отчитается, что получила кредит от Еврокомиссии.

Ляшко отметил, что президент должен искать пути развития экономики Украины, а не продолжать экспортно-сырьевую политику предшественников.

- Пока наша экономика в таком состоянии, мы не можем обойтись без поддержки Международного валютного фонда. Но эта поддержка дорого стоит Украине. Это как сыр в мышеловке: нам дают кредит, а в обмен забирают землю, вырубают и вывозят лес и оставляют украинцев без работы. Поэтому более 2 миллионов наших людей работают в Польше и других странах. А кто же будет поднимать украинскую экономику? Надо радикально менять экономическую политику, пересматривать условия сотрудничества с ЕС и МВФ исключительно на условиях, которые соответствуют национальным интересам Украины, - отметил Ляшко.

В Радикальной партии негативно оценивают и перспективы открытия рынка земли. Ляшко отмечает, что многие европейские страны, которые отказались от моратория на ее продажу, теперь жалеют об этом. Обещает не допустить протягивания антиукраинских решений в новом парламенте.

Автор: Елена КРАМАРЕНКО
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