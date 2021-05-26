Назначили трех новых министров

20 мая Верховная Рада 262 голосами назначила 41-летнего Виктора Ляшко министром здравоохранения. С марта 2020-го был главным санитарным врачом страны. Обещает до конца лета вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев. До конца года - всех желающих. Стал четвертым главой Минздрава с начала пандемии. Сменил на посту Максима Степанова.

284 голосами парламент назначил 38-летнего Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Он эксперт IT-рынка. Был советником мэра Киева Виталия Кличко. В парламент прошел по списку партии "Слуга народа". Возглавлял Укравтодор. Своей главной задачей назвал программу "Большое строительство". Сменил на посту Владислава Криклия.

Министром экономики - первым вице-премьером назначили Алексея Любченко, 49 лет. Его поддержали 293 народных депутата. Был председателем Государственной налоговой службы. До этого - первым вице-президентом компании Украгрохимхолдинг и советником в Государственной фискальной службе. Занимал должности в налоговой. Был заместителем председателя Кировоградской ОГА, помощником нардепа Виктора Тимошенко. Министерство возглавил вместо уволенного Игоря Петрашко.