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четверг, 27 мая 2021 07:00

Назначили трех новых министров

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20 мая Верховная Рада 262 голосами назначила 41-летнего Виктора Ляшко министром здравоохранения. С марта 2020-го был главным санитарным врачом страны. Обещает до конца лета вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев. До конца года - всех желающих. Стал четвертым главой Минздрава с начала пандемии. Сменил на посту Максима Степанова.

284 голосами парламент назначил 38-летнего Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Он эксперт IT-рынка. Был советником мэра Киева Виталия Кличко. В парламент прошел по списку партии "Слуга народа". Возглавлял Укравтодор. Своей главной задачей назвал программу "Большое строительство". Сменил на посту Владислава Криклия.

Министром экономики - первым вице-премьером назначили Алексея Любченко, 49 лет. Его поддержали 293 народных депутата. Был председателем Государственной налоговой службы. До этого - первым вице-президентом компании Украгрохимхолдинг и советником в Государственной фискальной службе. Занимал должности в налоговой. Был заместителем председателя Кировоградской ОГА, помощником нардепа Виктора Тимошенко. Министерство возглавил вместо уволенного Игоря Петрашко.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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Дата
27
мая

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