Насиров хочет отсудить у врача миллион

Бывший глава Государственной фискальной службы 39-летний Роман Насиров подал в суд на врача Максима Соколова. Требует возместить 1 млн грн. В Шевченковском райсуде Киева в удовлетворении иска отказали.

Максим Соколов был главой комиссии Института кардиологии им. академика Стражеска, которая обследовала состояние здоровья Насирова. Об этом просили детективы НАБУ. В суде он опроверг диагноз, который Насирову поставили в клинике "Феофания".

В марте 2017-го тогда еще главу ГФС госпитализировали в больницу якобы с гипертоническим кризом. Медперсонал "Феофании" пытался не пустить детективов НАБУ в палату. Говорили, Насиров в тяжелом состоянии. Впоследствии диагностировали инфаркт, который не подтвердился. Тогда же Насирова отстранили от должности. 31 января в этом году Кабмин его уволил.

"Насиров подал гражданский иск, потому что эти данные разгласили без его разрешения. Но судья отказала в удовлетворении иска", — написала в "Фейсбуке" руководитель Министерства здравоохранения 55-летняя Ульяна Супрун.

Насирова подозревают в причинении убытков государству на 2 млрд грн. Безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налогов предприятиям нардепа-беглеца Александра Онищенко, говорят следователи.

11 декабря этого года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на должности руководителя ГФС. Государство должно ему выплатить 184 тыс. грн компенсации.