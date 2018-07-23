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вторник, 24 июля 2018 00:55

Нарушение увидели в том, что не собраны подписи жителей Севастополя

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Государственно-политическая система Украины во всех отношениях обезображена до абсурда.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является народ. Он осуществляет ее непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Так пишет Конституция. Но, очевидно, власть осуществляется лишь какой-то странной частью народа — сугубо антинародной. Потому что народ не грабил и не уничтожал бы сам себя.

Еще Конституция пишет, что граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов.

И тут накладка: если осуществление и защита прав и свобод граждан является функцией политических партий, то очевидно, что существующие партии ее не выполняют ни на йоту. Потому что права и свободы рядовых граждан существуют лишь на бумаге и в выступлениях политиков, а реально в последние четверть века они постоянно сужаются и ухудшаются.

Народ фактически бесправен — за исключением той части, которая создала для собственных нужд политические партии и захватила власть. Это — олигархат и так называемая политическая элита, в целом всего несколько тысяч человек.

Теперь вопрос: сколько в Украине действительно народных партий?

Нуль. И не нужно рассказывать, что олигархи и выращенные на их деньги политики тоже украинский народ. Это лишь формально. В действительности же все созданные ими партии, по своей сути, целям и последствиям деятельности не являются народными. Они — антинародные. Это доказано в течение 27 лет.

Первая действительно народная, а в первую очередь крестьянская политическая партия, "Движение свободных селян", создана 27 января 2018 года. Это день проведения учредительного съезда. Потом за месяц по всей территории страны в поддержку создания партии было собрано около 17 тысяч подписей граждан — при достаточных 10 тысячах.

Все надлежащие документы поданные в Министерство юстиции для государственной регистрации "Движения свободных селян" 5 марта. А 5 мая получено решение об отказе в регистрации — при полном отсутствии оснований.

Такими могли бы быть исключительно нарушения Конституции и законов Украины. Нарушений нет. Закон требует в случае отказа в регистрации указывать конкретные статьи Конституции, законов, которые вроде бы нарушены, — в решении об отказе их тоже нет. Потому что нечего указывать.

А на какое "главное нарушение" в документах партии ссылаются устно руководители Минюста? Что в поддержку ее создания не собраны подписи жителей Севастополя.

Открытое, прямое, грубое и наглое издевательство и нарушение Конституции Украины, прав и свобод граждан.

Как предусмотрено законом, подаем на имя министра юстиции абсолютно обоснованную жалобу. Отказываются рассматривать и удовлетворять.

В письменном виде обращаюсь к президенту Украины как к гаранту соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Вмешиваться в подобные ситуации — его обязанность.

Встречаюсь с президентом, он дважды в моем присутствии общается по телефону с министром юстиции, договаривается о совещании представителей Минюста и партии — для нахождения законного решения.

Встречаемся с профильным заместителем министра юстиции, руководством департамента регистрации юридических лиц. Вместо выполнения требований закона, рассмотрения и удовлетворения жалобы, отмены явно незаконного решения об отказе в государственной регистрации партии предлагают совершить подделку документов и повторно подать их на рассмотрение.

То же они предлагали и до вмешательства главы государства.

Какие тут могут быть комментарии?

Минюст является центральным органом не только традиционной коррупции в сфере юстиции, но и коррупции политической. Оказывается, зарегистрировать партию невозможно, а купить за большие деньги — пожалуйста. Но кое-кто вообще не должен иметь возможности создать партию — и Минюст исправно оберегает политическую монополию олигархата.

Конституция, законы в Украине не работают, в сфере государственной службы процветают криминальные "понятия" и "договорняки". Система до такой степени прогнила, что чиновники-мерзавцы плюют даже на Конституцию и на звание ее гаранта.

Но народ не даст плевать на себя.

Автор: Аркадий КОРНАЦКИЙ, народный депутат
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