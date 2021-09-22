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четверг, 23 сентября 2021 07:26

Народные депутаты месяц будут рассматривать государственный бюджет

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Министр финансов 40-летний Сергей Марченко 21 сентября представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год. Документ должны рассмотреть в двух чтениях. По словам министра, приоритеты правительства - медицина, образование, оборона, инфраструктура, социальные программы, цифровые технологии, поддержка бизнеса и экономики.

Доходы в проект госбюджета на 2022-й правительство предлагает заложить 1,2 трлн грн против прошлогодних 1,1 трлн. Расходы прогнозируют на уровне 1,4 трлн грн. Дефицит госбюджета - 188 млрд грн.

Курс доллара закладывают - 28,7 грн. Предельный объем государственного долга увеличивается на 6,3% - до 2 трлн 725 300 000 000 грн. Минимальную зарплату планируют 6,7 тыс. Грн.

На программу президента Владимира Зеленского "Большая реставрация" предлагают 11,2 млрд грн. А на развитие сети и содержание дорог - почти 124 млрд по разным статьям расходов.

Хотят увеличить финансирование пяти министерств. В частности, на Министерство по делам ветеранов предлагают выделить 13,9 млрд грн. Министерство развития громад и территорий - до 17,3 млрд грн. На Министерство цифровой трансформации планируют 3 млрд грн. На Минэкономики - 12,5 млрд грн. Министерство здравоохранения - 193,7 млрд грн. Минобразования - 172 млрд. Хотят уменьшить расходы на Министерство внутренних дел. Предварительно сумма составляет 98,2 млрд. Также меньше получат Министерства энергетики, аграрной политики, инфраструктуры, культуры.

На Верховную Раду закладывают 2,6 млрд грн Офис президента - 1 млрд, секретариат Кабмина - 2,7 млрд.

На сектор национальной безопасности планируется выделить 319,4 млрд грн. На Минобороны - почти 131 млрд грн - против прошлогодних 117,6 млрд. На 7,7 млрд грн хотят увеличить денежное довольствие военнослужащих. 33 млрд грн - на развитие вооружения и военной техники.

Документ в первом чтении нардепы должны рассмотреть до 20 октября.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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