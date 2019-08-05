"Народ хочет послать всех. Не заморачиваются, кто достоин остаться"

— На выборах играют роль бренд и деньги. Так было и раньше. Единственная разница — сейчас один бренд очень мощный. Но это быстро пройдет. Потому что в некоторых случаях даже этот бренд победили деньги, — рассказывает народный депутат восьмого созыва 40-летний Игорь Луценко. Общаемся в столичном ресторане "Чача". Луценко приезжает на мотоцикле. Прячет шлем. Весь разговор держит при себе телефон.

Баллотировался в Верховную Раду в округе № 154 на Ривненщине. Занял третье место.

Какие новые технологии применяли во время кампаний?

— Сыграл сериал. Подозреваю, его задумали как вспомогательную технологию. Украинцы не поверили в высшие ценности. Сказали: "Нам это не нужно", и нажали зеленую кнопку.

В чем причина?

— В основном — в пятом президенте. Он приватизировал идеи патриотизма, самопожертвования, национализма и дискредитировал их.

Вы сравнивали работу в округе с адом. Почему?

— Это если сравнивать со списком. Здесь должен быть сам себе начальником штаба, пиарщиком и всеми другими. Это большой опыт.

В чем успех появления Партии Шария? Для многих их рейтинг стал неожиданностью.

— Его серьезно поддерживали из России, прежде всего — изгнанники. Имею в виду Клименко-Клюевых. Основной фактор, позволивший ему выстрелить - Шарий занял нишу пророссийской новой силы.

К счастью, таких партий пока у нас мало. Старые, типа Медведчука, не способны увлечь молодежь. Они прогнозируемы, имеют шлейф грехов, за которые их ненавидят, но голосуют через силу. Современная пророссийская сила будет навязывать прогрессивными методами плохие идеи. Это может завести нас ментально в империю.

На каком этапе страна сейчас?

— Замерло все. У нас традиционно было 50 процентов теневой экономики, завязанной на государственных чиновниках. Сейчас этот полукорумпированный сектор замер. Люди выжидают: кто будет новыми "смотрящими", какие правила введут.

Президента еще дней 50 не буду критиковать. Он перегружен. Не может адекватно реагировать. Поэтому рулят другие. Прежде всего — руководитель Офиса Андрей Богдан. Например, законопроект о люстрации (предполагает, что из политики устранят госслужащих, которые были при власти после 2014 года. — ГПУ). Да, этот вопрос нужно упорядочить. Но не так цинично.

Для чего это делают?

— У президента работают профессиональные люди, которые лучше разбираются в технологиях позитива. Сказали: "Сделаем их" — всех без разбора. А народ действительно хочет послать всех. Даже наиболее продвинутые представители общества не заморачиваются анализом: кто достоин остаться.

Прошу провидение, чтобы народ не был наказан за огромную ошибку, когда "с водой выплеснули ребенка". Избиратели тоже ответственны за происходящее.

Что происходит в антикоррупционных структурах-антикоррупционном бюро, Специализированной актикоррупционной прокуратуре, Агентстве по предупреждению коррупции?

— Они отчаянно пытаются выжить. Это касается всех силовиков — хотят показать свою значимость, надувают щеки.

Но борьба с коррупцией заключается не в уголовном преследовании коррупционеров. Это прежде всего отмена схем, по которым работает коррупция.

НАБУ я присоединил бы к ГБР как отдельный департамент "следствие", Генпрокуратуру соединил с САП. Но сейчас это не является компетенцией украинского государства. Зависит от иностранных партнеров. Нас никто не спрашивает.

Юрий Луценко ушел в отпуск. С чем связан его уход?

Разбивается что-то стеклянное на кухне, Луценко говорит: "На счастье".

— Могу предположить, что Юрия Витальевича все это тоже достало. Он понимает, что уйдет — почему бы не отдохнуть. Это не политический ход.

Вы затрагивали тему преступлений против Майдана. Почему никто не наказан?

- Сознательно поставили в руководство расследования людей, которые либо ручные, либо завалят работу. Была такая кадровая политика. Выделяли большие ресурсы на расследование. Но руководители не смогли организовать процесс и все рассыпалось.

Например, в моем производстве следователь все время ходил в спортзал в рабочее время. Второй — на мотоцикле катался . То есть они прекрасно жили. Расследования якобы идут, а они ничего не делают, и с них никто и не спрашивает.

У Юрия Луценко не было желания довести дела до конца?

— Чтобы это сделать, Луценко надо было нажить врагов, со всеми поссориться. Но ведь лучше дружить. Получать преференции в обмен на то, что дела спускаются на тормозах.

Много разговоров было о судебной реформе. Как ее сдвинуть с места?

— Реформы не было. Была попытка построить судей. Сейчас начнут заново. На месте Богдана, чтобы поставить под контроль судебную ветвь власти, я бы заново инициировал люстрацию судей и конкурсы. Но на самом деле нужны изменения Конституции, чтобы судебная власть стала независимой.

Должны выбирать три ветви власти: парламент, президента и судей. В Штатах так делается.

Как будет развиваться дело бывшего "регионала" Александра Ефремова?

— Я прогнозировал, что после выборов его выпустят. Так и произошло. Ефремову не повезло. Он попал под раздачу Юрия Луценко и отдувался за всех. То, что его выпустили, логично. Дела против него в полуразвалившемся состоянии.

С чем связана активность бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова?

- Портнов-это "решала". Сейчас снова настало его время. Сочетает это с медийной активностью, блогерством. Портнова не ждут ни в одном политическом проекте. Его функция – сделать самую грязную работу.

Что означает монобольшинство в Верховной Раде?

— Я помню еще коммунистическую "группу 239" в парламенте (официальное название — "За Советскую суверенную Украину", коммунистическое большинство в Верховном Совете первого созыва в июне 1990 — августе 1991 годов. — ГПУ). Будут формировать что-то примерно такое, как задумывала в свое время Компартия — когда парламент на 100 процентов фейковый. Другую роль для депутатов из монобольшинства никто не предусматривает.

Сегодня обсуждается вопрос оппозиции.

Как будут делить должности?

— "Слуга народа", возможно, даст оппозиции какие-то комитеты, вице-спикера.

Есть вопросы, как будут договариваться олигархи. Они завели своих людей через все фракции. Поэтому попытаются создавать, возможно, даже формальную коалицию, чтобы легализовать влияние.

Зеленскому коалиция не нужна, а олигархам - да.

Продолжается противостояние между Виталием Кличко и Офисом президента. Почему власть хочет разделить полномочия мэра и председателя КГГА?

— Потому что они не уверены, что выиграют выборы в Киеве. Единственная причина, почему начали эту катавасию. Выдумывают это давление на Кличко, чтобы договориться с ним и как-то перепланировать потоки в Киеве под себя.

Кличко настроен на борьбу. Кто кричал: "Кличко надо посадить", теперь говорят: "Кличко надо посадить, но то, что делается, это — беспредел. И теперь союзниками стали, фактически, его враги.

Занимался сохранением Киева

Игорь Луценко учился в Киево-Могилянской академии на экономиста. Работал в редакциях нескольких газет и журналов. В 2007 году основал общественное движение "Сохрани Старый Киев".

Родился в столице в семье врачей.

Во время Революции достоинства был заместителем коменданта протестного лагеря, членом Совета народного объединения "Майдан". В январе 2014-го вместе с Юрием Вербицким его похитили неизвестные. Избили. Допрашивали о финансировании Майдана.

С началом войны на Донбассе полгода был бойцом добровольческого батальона "Азов".

В VIII созыве Верховной Рады представлял партию ВО "Батьківщина".

В 2017-м женился на Екатерине Ташник. От первого брака имеет 12-летнюю дочь Марию.

— Будет больше времени и смогу путешествовать, — говорит Игорь Луценко. — Хочу увидеть Австралию и Южную Америку. Во время работы в парламенте не было времени на это.

Ездит на мотоцикле.