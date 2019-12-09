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вторник, 10 декабря 2019 06:25

Нардепу Яременко ищут замену в комитете

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Верховная Рада не поддержала отозвание народного депутата от "Слуги народа" 48-летнего Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В октябре сайт "Буквы" опубликовал фото, на котором Яременко в сессионном зале переписывался с женщиной. Договаривался с ней об интиме за деньги. В то же время жал кнопку для голосования. Тогда заявил, что так пытался спровоцировать журналистов. Потом извинился.

Фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" призывали Яременко уйти с должности председателя комитета. 1 ноября тот опубликовал заявление об увольнении. С тех пор обязанности не исполняет.

Постановление об увольнении Яременко на рассмотрение внесли 5 декабря. Его поддержали 186 нардепов при необходимых 226. Место Яременко должна была занять "слуга народа" Елизавета Ясько, 29 лет. Во фракции проводили внутренний опрос. Большинство поддержали Галину Михайлюк. Ясько заняла второе место. Ее среди тройки кандидатов рекомендовал Офис президента.

На этой неделе "Слуга народа" снова будет отбирать кандидатов на главу комитета по вопросам внешней политики. Победителя будут предлагать назначить. Освободить Яременко от должности планируют отдельным постановлением.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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