Нардепа судили за групповое изнасилование

Пологовский райсуд Запорожской области подтвердил судимость нардепа из "Слуги народа" Романа Иванисова, 41 год. В приговоре от 21 марта 1996 его признали виновным в групповом изнасиловании.

Годом ранее 17-летний Иванисов с тремя сообщниками в поселке Куйбышево (ныне поселок Бильмак. - ГПУ) Запорожской области затянули 25-летнюю женщину в "Волгу". Одному из телеканалов она рассказала, что в машине ее дергали за волосы, били и насиловали.

Иванисова приговорили к 3,5 года лишения свободы. Через месяц Запорожский областной суд уменьшил приговор до 2,5 лет. Отбывал наказание в Мариупольской колонии. 29 ноября 1996 года президент Леонид Кучма подписал указ о помиловании. Иванисову изменили наказание на условный срок с испытательным сроком два года.

В 2010-ом Роман Иванисов стал депутатом Ривненского областного совета по списку "Батьківщини". Баллотировался в Верховную Раду - не прошел. В 2015 году участвовал в выборах в Ривненский областной совет по округу в Киеве от "Блока Петра Порошенко "Солидарность". Был помощником-консультантом народного депутату седьмого созыва Виталия Чугунникова. Впоследствии - его советником как председателя Ровенской ОГА. Занимался предпринимательством.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля Романа Иванисова избрали народным депутатом в 153-м округе в Ривненской области от партии "Слуга народа". 25 ноября его исключили из фракции.

Нардеп отрицает обвинения. В "Фейсбуке" опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. По специальности он юрист. С женой Мариной имеют двух сыновей.