"Надоест — и пойдем освобождать свои земли"

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде на год продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующий законопроект зарегистрировал 3 октября. Документ определен как безотлагательный.

Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014-го — на три года. Потом его действие продлили еще на год. Особый порядок должны применить после выведения незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. 4 октября инициативу президента поддержали 245 народных депутатов.

— Если бы не продлили действие закона, это дало бы России повод обвинить Украину. Мол, мы в одностороннем порядке сорвали Минский процесс и вышли из него, — говорит бывший командир роты батальона "Айдар" 45-летний Евгений Дикий.

— Закон есть не просит. Действует четвертый год — и мы ничего не потеряли. Противоположная сторона не собирается его выполнять. Поэтому длится имитация Минских переговоров. Переговоры зашли в тупик. Однако никто не хочет быть обвиненным в срыве "мирного" процесса.

Единственный реальный способ решения проблемы — в какой-то момент нам придется провести военную операциюпо освобождению оккупированных сейчас территорий. Пока ни украинская армия, ни международное содружество к этому не готовы. С другой стороны, чем дольше тянется бесперспективный "Минск", тем больше вызревает мысль: на определенном этапе Украине надоест — и она пойдет освобождать свои земли. Такую альтернативу уже признают США.