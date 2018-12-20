Надежда Савченко прекратила голодовку

— У Надежды ухудшились зрение и слух. На шестой день сухой голодовки имела зеленый цвет лица из-за интоксикации (отравление, вызванное действием токсичных веществ в организме. — ГПУ). Ей в СИЗО капали глюкозу и физраствор, которые я передавала, — говорит 35-летняя Вера Савченко.

18 декабря Шевченковский райсуд Киева оставил ее сестру народного депутата 37-летнюю Надежду Савченко под стражей до 21 февраля 2019 года. Ее задержали 22 марта. Подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, членов правительства, народных депутатов и свержения конституционного строя.

Несколько недель назад Надежде сделали операцию на колене. На восемь дней она отказалась от еды и воды. Требовала прекратить давление на ее адвокатов и позволить свидания с родными.

— Надежда чувствует себя лучше. Врачи из СИЗО не говорят о результатах анализов, но кровь берут. Не знаю, капают ли необходимые препараты.

В четверг Надежда сняла повязки. На следующий день ее возили к врачу. Сестра чувствует боль, но это нормально после операции. Колено заживает. Должна начаться реабилитация.