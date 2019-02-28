"Мы вместе сможем за пять лет поставить страну на ноги"

Обсуждение "Нового курса" кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко задало новый тренд избирательной кампании - политик номер один создала платформу единения страны, превратив его во всенародный проект изменений.

Новый курс - это сотни встреч, тысячи и тысячи людей в больших залах, на центральных площадях, на заводах и семейных фермах. Сегодня политик на Тернопольщине объясняет миссию недавно созданного военного кабинета, который прорабатывает стратегию достижения мира, а завтра - в Ивано-Франковске дискутирует с предпринимателями об изменениях в Конституции и справедливых судах. Дальше спешит посетить первую в Украине и Восточной Европе фабрику 3D-печати в Одессе и обсуждает с представителями ІТ-сообщества механизмы инновационного развития государства.

По всей стране Тимошенко помогают отраслевые союзы. Как кандидат в президенты она заручилась поддержкой многочисленных молодежных общественных организаций, фермерских союзов, а также представителей Союза федерации работодателей Украины.

Обсуждение "Нового курса" кандидата в президенты Юлии Тимошенко с представителями Всеукраинской общественной организации "Союз владельцев жилья Украины" завершилось подписанием меморандума о сотрудничестве и взаимодействии. Документ предусматривает общую реализацию государственной программы модернизации жилищно-коммунального фонда и отстаивания интересов владельцев жилья в многоквартирных домах.

Активисты союза поддержали "Новый курс", инициированный Юлией Владимировной, и очень надеются на то, что, получив должность главы страны, она будет способствовать урегулированию проблем с жилищно-коммунальным фондом и тарифами.

Самая большая проблема жилищного хозяйства, по словам председателя организации, экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренка, заключается в том, что 93% жилья в стране построено в советское время, 60% - требует капитального ремонта и энергомодернизации.

- Обращаемся к вам как к кандидату с просьбой, чтобы программа модернизации и капитального ремонта жилищного фонда стала национальным приоритетом. Нас устраивают ваши приоритеты - привести цену на газ до экономически обоснованного уровня, - отметил он.

- План восстановления жилищного фонда Украины предусматривает капитальный и текущий ремонт, принятие законов, которые это будут обеспечивать, а также полную нормализацию тарифной политики, предусматривающую снижение цены на газ вдвое, и как следствие - снижение цены на тепло и горячую воду, - сказала Юлия Тимошенко.

Политик объясняет: после выборов цена на газ составит 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, как сейчас. А газ собственного производства будет направлен на потребности населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года. Потому что даже в 2008-2009 годах, когда в мире господствовал финансовый кризис и МВФ также выдвигал требования сбалансировать финансы страны, правительство Тимошенко не пошло на повышение тарифов, а предложило другие инструменты. Поэтому смена власти позволит украинцам избежать удорожания коммунальных платежей, которые нынешние власть предержащие планируют увеличить до конца текущего года еще на 43%. Новый президент в ближайшие дни после победы гарантирует снижение стоимости газа вдвое.

Кроме того, сделать более современной коммунальную инфраструктуру - дома, подъезды, лифты, фасады и крыши, а также придомовую территорию - новая власть предлагает с помощью специальных программ модернизации, убеждает Юлия Тимошенко.

Как кандидат в президенты Юлия Тимошенко обсудила стратегию социальных изменений с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины, которые насчитывают 8,5 тыс. предприятий, где работают свыше 7 млн людей. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, чтобы совместно разработать национальный план возвращения страны к жизни.

На форуме "Украина. Мировые вызовы. Глобальные изменения" политик призывала промышленников и предпринимателей сформировать единственную команду спасения страны.

- У нас с вами есть время объединиться, создать рабочие группы и придти к концу предвыборной кампании со всеми правильными шагами, которые надо делать немедленно. Поверьте, мы сможем, как послевоенная Германия, за пять лет поставить страну на ноги.

Работодатели поддержали кандидата в президенты Юлию Тимошенко и идеи ее "Нового курса", в котором заложено повышение темпов роста экономики на уровне не меньше 7%. Они нацелены на то, чтобы остановить массовый отток рабочей силы, уменьшить трудовую миграцию, вывести украинскую продукцию на конкурентный уровень, создать 2 млн рабочих мест в высокопроизводительном секторе экономики.

Юлия Владимировна в своей стратегии делает ставку на образование и науку - это приоритет "Нового курса".

- Украина теряет конкуренцию в глобальном мире, в первую очередь, конкуренцию за человека. Нам надо максимально использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал, который еще не покинул страну. А это 200 тысяч людей, которые имеют высший уровень интеллекта, это ученые, айтишники, математики. Это и есть наш шанс войти в русло четвертой промышленной революции, - убеждена она.

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник призывал лидера "Батькивщины" защищать интересы страны на всех уровнях. Со своей стороны работодатели обязались помогать в реализации программы кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

- Выборы - это единственный шанс изменить страну. У нас нет времени и запаса прочности на эксперименты. Не имеем права на ошибку, - отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

Обсуждение плана развития украинского фермерства завершилось поддержкой лидера "Батькивщины" на президентских выборах представителями фермерских организаций. Еще 11 сентября 2018 года правление Союза украинского крестьянства (Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Союз участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины и ряд других организаций. - ГПУ) приняло решение о поддержке Юлии Тимошенко на выборах главы государства. К ним присоединились 14 украинских общественных организаций, входящих в Комитет защиты родной земли.

Поддержку политика фермеры помнят еще со времен премьерства Юлии Владимировны. Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич напомнил: тогдашняя программа развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов предусматривала свыше 1 млрд грн на семь лет. Если бы программа не была прервана, в настоящее время Украина имела бы мощного фермера и богатое село, убежден Томич.

- Во времена премьерства Тимошенко были выделены значительные средства на поддержку фермерства, создавались кооперативы. Но пришла другая власть и закрыла программу, остановила финансирование. Этим - уничтожила все наработанное, - говорит председатель Союза украинского крестьянства.

В "Новом курсе" Юлии Тимошенко мы видим четкие ориентиры: как сохранить фермера, производить качественную и конкурентную продукцию, как преодолеть бедность, - отметил Иван Томич.

Молодежи нравятся три идеи Тимошенко

Юлия Тимошенко понимает проблемы молодых и имеет четкий план их решения, заверили активисты ГО "Молодежь Украины за будущее" после встречи с кандидатом в президенты.

Представители организации после анализа программ кандидатов пришли к выводу: лидер "Батькивщины" имеет программу, предусматривающую создание необходимых условий для достойной жизни и работы молодежи на родной земле.

В молодежной среде обсуждаются механизмы привлечения молодого креативного класса к государственному управлению, предложенные Юлией Тимошенко.

Молодежи импонируют три вещи, предложенные Юлией Тимошенко. Это доступное жилье без первого взноса, под 3-4% годовых, программы микрокредитования под 3% годовых для готовых бизнес-планов и повышение выплаты при рождении ребенка - до 150 тыс. грн за третьего ребенка.

Лидер "Батькивщины" убеждена: после реализации "Нового курса" молодежи не нужно будет выезжать за границу в поисках счастья.

- Исследование GfK показывает: каждый четвертый молодой украинец в возрасте от 14 до 19 лет хочет эмигрировать. Юлия Тимошенко понимает масштаб этой катастрофы, - отметил руководитель социальных проектов ГО "Молодежь Украины за будущее" Владимир Питель.