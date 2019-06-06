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пятница, 07 июня 2019 05:31

"Мы стали идеологической партией, которая ведет Украину в ЕС и НАТО"

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Она будет носить название "Европейская солидарность". Обновление команды происходит силами общественных активистов и под их контролем. Впервые в Украине экс-президент идет в парламент во главе партийного списка, в котором будут преобладать новые лица.

Вступление Украины в ЕС и НАТО как стратегическая цель деятельности, партийный актив, в который вошли много свежих лиц, прозрачность и контроль со стороны общественности — "Европейская солидарность", бывшая партия БПП "Солидарность", осуществляет глубокое и содержательное обновление.

31 мая состоялся съезд партии "ЕС". Ее новая аббревиатура идентична аббревиатуре Европейского Союза. На собрании было немного народных депутатов, действующих или бывших. Зато преобладали молодые люди, блогеры и активисты, ветераны украинско-российской войны, волонтеры.

Команда Порошенко провела работу над ошибками. Партия избавилась от некоторых личностей, о которых в СМИ распространялась негативная информация.

Формирование списка будет происходить через открытое обсуждение, праймериз — голосование внутри партии, во время которого выбирают кандидатов с наибольшей поддержкой, который проводит общественная организация "Солидарное дело громад". Каждый желающий может проголосовать на сайте за людей, которые на протяжении пяти прошлых лет сделали много дел на пользу Украины, доказали профессионализм и патриотизм. И, важно, — до этого не были в политике.

Это и видеоблоггер Андрей Карпов (Полтава), и ветеран и волонтер Александр Погребинский, который курировал проект строительства современных общежитий для военных, и экономист Борис Кушнирук.

Впрочем, политики с опытом, которые демонстрировали свои бойцовские качества и патриотизм, как вице-спикер Ирина Геращенко, в списке тоже будут.

Выступая на съезде, Петр Порошенко отметил, что большинство политических сил в Украине формировались как партии лидерского типа. Такой же была и БПП. "Но за эти пять лет мы стали классической идеологической партией, в которую люди объединяются не вокруг лидера, а вокруг стратегии, принципов и идей. Смена названия стала логическим завершением этой трансформации", — отметил он.

Впервые в Украине экс-президент после проигрыша на выборах идет в парламент во главе обновленной политической силы, чтобы отстаивать ценности.

— Наша миссия будет завершена, когда Украина вступит в НАТО и ЕС, когда наши граждане получат лучший уровень жизни и гарантии длительного мира, который Россия не осмелится нарушить, ибо будет иметь дело с самой надежной системой коллективной безопасности, — заявил Порошенко.

Пятый президент Украины был корректным, но откровенным в оценке деятельности новой властной команды. Говорит, несмотря на то, что первые 100 дней полномочий любую власть критиковать не принято, есть слишком много признаков возможного реванша.

— И в Москве, и в Киеве воспряли духом те, кто стремится вернуть Украину под Россию, развернуть нас назад или по крайней мере превратить наше движение в Европу в топтание на месте. Кто-то хочет взять реванш за Революцию достоинства и европейский выбор украинцев. Кто-то из политических эмигрантов уже примчался, а кто-то пакует чемоданы, чтобы вернуться после парламентских выборов. Одна пропаганда дефолта чего стоит — это все равно, что на собственную страну накликать чуму. Дефолт означал бы запуск сценария целенаправленного экономического и политического хаоса. А это — уже прямой интерес России, — подчеркнул Порошенко.

При нынешних обстоятельствах в парламенте действительно будет нужной действенная политическая сила, которая будет отстаивать европейский и пронатовский вектор развития Украины. А для команды Порошенко важно не допустить ревизии того, чего удалось достичь в течение его каденции. Тех достижений, которые признают даже политические оппоненты. В частности, укрепление обороноспособности страны, усиление позиций украинского языка, церкви, декоммунизация, безвиз, начало экономической стабилизации, децентрализация и т.п.

Многим из этих системных сдвигов, которые произошли в Украине при Порошенко, подходит слово "впервые". Так же впервые в Украине Порошенко демонстрирует качественно иной подход к выстраиванию политической партии. Это не декларативное, а настоящее обновление. В нее привлекли общественных активистов. Через них партия становится подотчетной обществу.

Мы наконец можем получить идеологическую политическую силу, которая будет иметь понятную программу и конкретную цель — вступление Украины в НАТО и ЕС, а не победу "вождя" любой ценой. Порошенко, кстати, продемонстрировал, что за власть не цепляется. Провел самые прозрачные в украинской независимой истории выборах и поздравил конкурента с победой.

Каким будет состав следующей Верховной Рады — решать украинцам. И слишком много в последнее время признаков того, что есть попытка построить "Малороссию". Со стороны окружения Зеленского звучат заявления, что закон об украинском языке мешает "делать бизнес" с Россией. Поэтому за Украину снова придется бороться. И в парламенте будут нужны те, кто на это по-настоящему способен.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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Голосов: 1279
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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