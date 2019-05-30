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пятница, 31 мая 2019 07:25

Михaил Саакашвили вернулся в Украину

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- Хочу всех поздравить. Меня переполняют эмоции - дышать украинским воздухом и ступить на украинскую землю. Почти полтора года назад меня захватили охранники бывшего президента. И они выслали меня из страны в Варшаву. Из-за того, что я поднял голос против барыжной власти и воровства. Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского я имею честь быть согражданином 65 миллионов украинцев, - 51-летний Михaил Саакашвили говорит по очереди на украинском и русском в аэропорту "Борисполь".

29 мая прилетел в Киев из польской столицы Варшавы в 17:31. Толпа сторонников встречает его украинскими народными танцами и песнями.

Накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Изменил указ своего предшественника за июль 2017 года о его прекращении.

- Время Порошенко прошло. Время Саакашвили тоже проходит. В украинской политике появились Зеленский, Вакарчук. На них больше запрос, - говорит политолог 30-летний Николай Давидюк.

- Самое вкусное, что было в обещаниях Саакашвили, президент уже присвоил. Например, "страна в смартфоне" (связь государства с гражданином через цифровые средства. - ГПУ).

Саакашвили может быть вдохновителем реформ. Или возглавить один из антикоррупционных органов. Большого вреда от его возвращения Украине не будет.

- Обидно было наблюдать за чехардой: дали гражданство, потом забрали. Будто это какая-то ерунда. Нивелировалось само значение гражданства, его ценность. Поэтому хорошо, что Саакашвили его вернули, - говорит политический консультант Алексей Ковжун, 53 года.

- Но Зеленский не ставил цель исправить ошибку Порошенко. Президентская кампания все еще идет. Петр Алексеевич и Владимир Александрович продолжают колоть друг друга. Их "танго" продолжается и переходит в парламентские выборы.

Саакашвили важен для новой Администрации, его планируют использовать, как корабль-брандер морских сражений XVI-XIX веков. Когда судно пичкали порохом, смолой, зажигали и убегали. Паруса доносили его до кораблей противника. Такая торпеда. Вопрос: на кого первого направят? Одним из таких будет генпрокурор Юрий Луценко, который держится за кресло.

Зеленский показал, что вернул справедливость. Это быстрая победа, о которой можно поговорить в новостях. И которая не стоит никаких ресурсов. Подобно удачному ходу с просьбой не вешать в кабинетах его портреты. Только сказал, а резонанс - невероятный.

Но есть одно но. Сейчас логику и игру Михaилa Николозовича невозможно предсказать. Однако Саакашвили - политик. Сказал, что не планирует участвовать в политической жизни. Это невозможно. То же самое, что тигр перестанет быть тигром. Куда девать клыки, полоски и умение подкрадываться? Зеленский и его Администрация должны помнить: когда приручают тигрят, они прикольные и пушистые, но когда из них вырастают хищники, непонятно, что делать.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
31
мая

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Голосов: 1022
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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