"Людям надо дать возможность зарабатывать"

— Надо развивать государственные предприятия, а не вырубать Карпаты за новый транш. Потому что пока Украина и народ беднеет, кто-то обогащается. Зачем нам такое развитие и такие реформы тогда? Поэтому на уровне Черкасской области я хочу что-то изменить, — говорит кандидат в народные депутаты 37-летний Клацун Ярослав. Баллотируется по округу №196 с центром в городе Корсунь-Шевченковский. В округ входят Городищенский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Шполянский районы и части Каневского, Лысянского и Тальновского районов.

Встречаемся 27 июня в 10.00 возле здания Центральной избирательной комиссии в Киеве. Ярослав с помощником подает документы своих представителей.

Вы не политик, не были депутатом. Когда для себя приняли решение идти в Верховную Раду?

— С тех пор как начал заниматься бизнесом, понял, что нужно идти в политику. Бизнес не для того, чтобы над ним издеваться. Он нужен для процветания страны. Предпринимателям от власти надо помощь, государственное стимулирование развития бизнеса. А не только в период отчета присылать налоговиков. Не хватает законодательной базы для этого всего.

С 2001 года занимаюсь строительством. Ряд моих предприятий пострадали от коррупции власти. Я давно принял решение, что с этим надо заканчивать. Когда узнал, что будут досрочные выборы, решил участвовать.

Как восприняли это в вашей семье?

— Для них это было неожиданно, но они были готовы.

Почему выбрали именно 196-й округ?

— Это моя родина. Я родился и вырос в Черкасской области, Шполянский район село Матусов. Там окончил школу. Здесь похоронен мой отец. Хочется начать строить европейскую страну именно со своего края.

Как часто там бываете?

— Редко. Там никого не осталось. Маму забрал в Киев.

Какие есть проблемы на округе?

- Еду из Киева в Шполу на машине четыре часа. Вижу проблему, о которой даже говорить не нужно, — дороги. Они страшные. Фермеры есть, можно было бы выделить в фонд развития региона какие-то средства. Но люди не заинтересованы. Средства попадают в частные руки, прибыль направляют в европейские страны. Потом за эти средства Международный валютный фонд финансирует нас. А на развитие страны ничего не выделяется.

На Черкасщине как было все в 2000-ом, так все и осталось. Мы говорим об изменениях, но никто не хочет их претворять в жизнь.

Каковы основные пункты вашей программы?

— Писал ее на основе проблем нашего региона. Они такие же, как и по всей Украине — бедные люди, плохие дороги. И никто не хочет это менять. Я знаю, как это сделать. Будут богатеть люди в регионе — будет богатеть и страна. Людям надо дать возможность зарабатывать деньги. Взгляните, что крестьяне получают за свои паи. Они вкалывают на полях, а получают мизер. Если бы страна имела аграрные кооперативы, люди бы туда вступили, получали реальные доходы от своих паев. Инвестор, который пригнал комбайны, с их полей собрал баснословные прибыли и вывез в Европу. А люди получили два мешка сахара, масло и благодарят. Это кому-то выгодно. Бедным народом лучше манипулировать. Можно приехать на регион, раздать гречку и за вас проголосуют. А богатые люди выбирают достойных кандидатов, которые будут достойно представлять страну.

Также запретить ямочный ремонт дорог. Нам надо европейские дороги. Для этого Верховная Рада должна принять закон о предоставлении гарантий структурой, которая строит дорогу на пять лет. Так в Европе и США. Тогда дорогу будут делать один раз. Если за пять лет возникнут какие-то проблемы, то организация должна их решить. Так не будут разворовывать бюджетные деньги. Сейчас на Черкасщине дорог вообще нет. Еду в Шполу, Корсунь — дороги латаные-перелатаные. Ничего не изменилось со времен распада Советского Союза.

Следующее — повышение социального статуса региона до европейского уровня. Если человек бедный и нечего есть, ему не интересна политика. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне. Крестьянин знает, что от своего пая получает деньги и может их тратить. Купить лекарства, оплатить учебу, поехать куда-то отдохнуть. А не гречкой получить. Нас приучили к рабству.

Далее — внедрить альтернативные источники энергии и не быть ни от кого зависимыми.

Мы с командой планируем продемонстрировать на примере Черкасского края эту программу.

Но не все проблемы может решить народный депутат.

— Народный депутат может решить все, если есть желание и поддержка громады. Территориальные громады имеют много механизмов решить свои проблемы на местах и обогатиться. Не решают, потому что нет заинтересованного лица, которое бы помогало. Олигарху-фермеру это неинтересно.

Почему все эти годы, несмотря на заявления власти — и местной, и центральной, — ситуация в регионах не меняется? Ваш округ не исключение.

— Нет схемы развития этого региона. Приходят средства из государственного бюджета, есть какие-то местные деньги. И они их неэффективно тратят. А реальные средства можно зарабатывать в кооперативах. Они бы выделяли деньги из фондов и на обустройство населенных пунктов, и на социальную сферу, и самим бы еще был заработок.

Почему инвесторы не идут в регион?

— Все упирается в коррупцию. На всех уровнях — и в областном совете, и в районной. В Черкассах сколько надо заплатить денег, чтобы получить разрешение на строительство? Не знаете. А я знаю, потому что работаю в этой отрасли. И любой иностранный инвестор, который заходит в Украину и на Черкащину в частности, сталкивается с коррупцией.

Почему идете как самовыдвиженец, а не в партийном списке?

— Программы партий не всегда соответствуют реальности. Со многими не согласен. Не готов сказать, зайду ли в какую-то фракцию в парламенте. Если какая-то из партий будет поддерживать мои интересы и у нас будут общие взгляды на развитие региона в области, то да.

Какой закон будете инициировать в Верховной Раде первым?

— Их несколько. Буду инициировать законы о расширении полномочий громад. Закон о социальном статусе региона, который будет стимулировать развитие кооперативов и фермерских хозяйств. Еще надо наладить работу банковской системы. Пойдите в банк и попробуйте взять кредит на бизнес. Вам не дадут. Или же будут такие проценты или залог, что сами откажетесь. Это надо изменить. Также стоит дать условия молодежи работать в Украине. Чтобы после окончания вузов имели гарантированную работу и зарплату. Тогда не будут ехать за границу в поисках заработков. А сегодня все специалисты уехали. Проблема найти строителей даже.

Какие главные задачи будут перед вновь избранной ВР?

— Много разговоров о реформах. Их проводили пять лет тому назад и сейчас. А результаты где? Хочу, чтобы мы строили Европу в нашей стране. Нам консультантов не надо. У нас есть свои.

Говорят о развитии экономики. А как это сделать? Украина должна перейти из обслуживающего состава в состав рабочий. Президенту и правительству надо посадить людей, которые будут контролировать все отрасли производства в Украине. Чтобы Украина получала средства не за счет налогов, а за счет прибылей. Государство должно иметь долю во всех отраслях. Тогда будут средства на все. Надо для этого соответствующий закон. Государство может производить и экспортировать продукцию. Тогда будет расти экономика. На какой-то период времени надо ввести регуляторную политику. За счет чего живет страна? Что-то продаем, что-то отдаем под приватизацию. Сейчас уже говорят о продаже земли. Если это разрешат, то ее скупят точно не украинцы. Те же россияне могут спокойно купить половину черноземов. А белорусам запретите покупать? Как ее забрать обратно? Они скажут — это наша земля. Мы ее купили. И будут войска не только на Донбассе, а по всей территории. На рынок земли должно быть табу. Землю продавать нельзя.

Увлекается рыбалкой

Клацун Ярослав — коммерческий директор в охранном агентстве "Служба охраны безопасности бизнеса". По специальности экономист. Учится в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Бизнесом занимается с начала 2000-х.

С женой Юлией воспитывают двух дочерей — 13-летнюю Дарью и Маргариту, 3 года. Юлия в декретном отпуске. По специальности тоже экономист.

Ярослав любит рыбалку. Самая большая рыба, которую поймал — 3-килограммовая щука.

— Выходные стараюсь проводить с семьей. Хотя это не всегда удается из-за работы, — говорит кандидат.