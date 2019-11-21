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пятница, 22 ноября 2019 05:50

Ляшко взяли на поруки два народных депутата

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19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера Радикальной партии Олега Ляшко на поруки двух народных депутатов — Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

6 ноября Ляшко подрался с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепом Андреем Герусом в вип-терминале аэропорта "Борисполь". Обвинил того в открытии импорта электроэнергии из России. Во время потасовки порвал его голубую рубашку.

— Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, ожидал меня в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию, — заявил в день драки 37-летний Андрей Герус. — Конечно же, претензия Ляшко — это импорт электроэнергии. Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам+", которые привели к росту тарифов для потребителей, его устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист".

18 ноября Ляшко сообщили о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений нардепу. Статья предусматривает от четырех до семи лет заключения.

- Вернулся из-за рубежа. Случайно увидел Геруса в "Борисполе", — говорит бывший народный депутат 46-летний Олег Ляшко на суде. — Высказал ему все претензии как гражданин Украины. Сказал в глаза. А он начал применять физическую силу. Понятно, что драки не было, телесных повреждений также. Была дискуссия.

Прокурор просил арестовать Ляшко без права залога. Потому что он, мол, может скрываться и влиять на свидетелей.

Мера пресечения будет действовать до 17 января 2020 года. Политик обязан прибывать по требованию следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с потерпевшим или свидетелями.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
22
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