Луценко верит во второй срок Порошенко

— Я поддерживаю Порошенко как силу, которая строит государство. Которая двигается в правильном направлении. У него и у его команды много серьезных ошибок. Они есть и у меня. Но смена руководства, а тем более курса, сегодня смертельно опасна для государства. Поэтому поддерживал и поддерживаю эту кандидатуру. Что он должен сделать для того, чтобы стать во второй раз президентом? Измениться внутренне и изменить свою команду, — говорит генеральный прокурор 53-летний Юрий Луценко в интервью сайта LB.ua.

— Верите ли во второй срок Порошенко? — спрашивает журналист.

— Да. Я видел немало раз, как Петр Алексеевич менялся. Помните, как он вышел из политики после скандала в постпомаранчевый период? И что он сделал? Не доказывал свою правоту политически, а построил успешную бизнес-империю. И так вернулся в политику. Порошенко умеет изменяться ради результата.

Юрий Луценко на должности генпрокурора пребывает год и 9 месяцев. До этого возглавлял фракцию "Блока Петра Порошенко".