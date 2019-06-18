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среда, 19 июня 2019 06:36

Луценко освободить от должности не удастся

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Президент Владимир Зеленский подписал представление на освобождение от должности генерального прокурора Юрия Луценко. Документ передали в Верховную Раду 11 июня. Там должны решить, рассматривать ли его.

— Несмотря на изменения в закон Украины о прокуратуре, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона гласят, что прокурором ГПУ может быть только человек с юридическим образованием, — говорит на брифинге заместитель главы Администрации президента 42-летний Руслан Рябошапка. — Генпрокурор осуществляет процессуальные функции, поэтому у него должен быть опыт в праве. У Луценко его нет.

— Президент не имеет права делать представление на мое увольнение, — говорит Юрий Витальевич журналистам. — Чтобы меня уволить, необходимы мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады. В Раде не наберется голосов за отставку.

По статье 42 закона "О прокуратуре", президент может уволить генпрокурора по согласию Верховной Рады в нескольких случаях. Первый — когда есть заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Второй — на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Третий — в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка.

Юрий Луценко стал генеральным прокурором 12 мая 2016-го.

Его кандидатуру на утверждение парламента вынес президент Петр Порошенко. Перед тем народные депутаты внесли изменения в закон о прокуратуре, что руководителем ГПУ может быть украинец без юридического образования.

— Я поддерживаю отставку Луценко. Но с той формулировкой, которую подает президент, освобождение генпрокурора от должности не предусмотрено законом, — говорит народный депутат 61-летний Виктор Чумак.

- Большинство даст ответ Зеленскому - вы снова не читаете закон. Проблема в том, что все ожидают — Зеленский уберет Луценко. А Луценко не хочет убираться. У президента нет на это законных оснований. А люди не будут читать закон, а скажут: "Эта Рада не может даже отправить в отставку Луценко".

Мы обращались к дисциплинарной комиссии относительно работы Юрия Луценко. Там отвечают, что не могут рассматривать эти представления. Хотя рассматривают работу любого прокурора. Луценко надо привлекать к уголовной ответственности — за разглашение тайны следствия, за встречи с фигурантами, за слив материалов.

Народные депутаты сидят и думают, лишь бы их не трогала Генпрокуратура за их связи, за бизнесы. Это более 300 человек. Поэтому Луценко до сих пор работает.

Украинская прокуратура — это инструмент политических расправ и бизнес-давлений. Она за 27 лет не была элементом справедливости и законности.

Это решить можно только политической волей. Нормальный президент может назначить нормального генпрокурора. Когда приходят команды и хотят что-то изменить, а не сесть на место старых и снова доить государство.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
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Дата
19
июня

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