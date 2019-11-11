"Кто не сможет, с тем будем прощаться"

- Немного посадок? И согласен, и нет. Дело Свинарчуков, Пашинский, Микитась, Дубневич. А дальше будут приговоры этим людям. А не будет, будем открывать другие дела. Никто не будет останавливаться, - говорит президент 41-летний Владимир Зеленский на видео в "Фейсбуке" 7 ноября. Едет за рулем "Теслы". Второй раз дает интервью в таком формате.

- В Верховной Раде за Дубневича (31 октября народные депутаты поддержали арест коллеги Ярослава Дубневича. Его подозревают в завладении государственными средствами на свыше 93 млн грн. 8 ноября вышел под залог в 90 млн грн. - ГПУ) не все голосовали, - говорит Зеленский. - Боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. В чем проблема быстрых посадок? К делам надо подготовиться. Иначе они развалятся в судах. Все будет. И с расследованиями убийств Екатерины Гандзюк, Павла Шеремета. И в оборонной отрасли.

Есть ошибки, аморальные поступки (говорит о фракции "Слуги народа". - ГПУ). Некоторые депутаты не хотят голосовать за законы. Я слежу за статистикой. Выводы сделаем до конца года. 254 человека во фракции. Есть те, кто разбирается в законах. А есть те что "долго въезжают". Пока в Верховной Раде демократия. Пока что.

Такого молодого правительства (средний возраст членов Кабинета Министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком - 39 лет. - ГПУ) еще не было. Нет коррупционного опыта, и это большой плюс. Мы пообещали полную перезагрузку. Кто не сможет работать, с тем будем прощаться.

Разведение произошло. Военные отошли на подготовленные, выстроенные позиции. Но там находятся представители полиции и Службы безопасности. Нет никакой капитуляции.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.