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пятница, 21 декабря 2018 06:05

Креативные молодые лидеры изменят страну

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Страна, которая не создает возможности реализовать потенциал молодым, никогда не сможет стать конкурентной в мире и фактически обречена на политическую стагнацию. С другой стороны — нет смысла в проведении реформ или обновлении стратегии развития страны, если школьники и студенты не будут видеть перспективу остаться на своей земле и будут искать любую возможность выехать за границу.

В этом и заключается наибольшая ошибка украинских правительств: они отстраняют молодежь от развития страны, недооценивают активнейшую часть общества, ее права и ключевые потребности. Более того, власть всеми руками блокировала малейшие попытки осовременить законодательную базу, что дало бы возможность активной молодежи получить инструменты влияния для принятия государственных решений.

Поэтому молодежь все чаще ищет лучшей жизни за пределами государства. 47% украинцев в возрасте 18–35 лет рассматривают возможность эмиграции, один миллион — планирует выехать, согласно свежему исследованию социологической группы "Рейтинг". И есть от чего: 25% молодежи — безработные, еще 49% работают не по специальности.

Из ключевых претендентов на президентскую должность Юлия Тимошенко первой обнародовала программу поддержки молодежи. В настоящее время "Батьківщина" является единственной политической силой, которая имеет программу действий для решения проблем молодежи. Даже больше — на всеукраинском молодежном форуме Юлия Владимировна вместе с лидерами молодежных и студенческих организаций разработали и приняли повестку дня для нового президента относительно решения ключевых молодежных вопросов.

Поддерживать молодежь Тимошенко предлагает комплексно. Политик не выносит за скобки жизни страны молодежные проблемы, а решает их в системе общей государственной политики. Что предлагает Тимошенко для молодежи?

Во-первых, обеспечить жильем — ведь почти 80% молодых людей не имеют собственного помещения. Решения этого вопроса, по мнению лидера "Батьківщини", можно достичь через дешевые кредиты без залога и первого взноса, по меньшей мере на 10 лет, с государственным рыночным страхованием, через программу молодежного жилищного строительства и изменение стратегии для Нацбанка Украины.

Во-вторых, создать рабочие места. Юлия Тимошенко убеждена: чтобы обеспечить первое рабочее место, следует задействовать механизм стимулирования предприятий — через снижение налогов для привлечения к работе молодых специалистов. Как в странах ЕС, где действуют системы предоставления субсидий работодателям, которые обеспечивают молодежь или выпускников первым рабочим местом.

В-третьих, молодежь сможет получить микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план:

— Мы снимем ограничение на создание и правильное масштабное финансирование украинских стартапов и малого бизнеса. Молодежь будет иметь достойную работу и достойные на уровне мировых стандартов доходы, — говорит Юлия Тимошенко.

Четвертое — не менее важное — поддержка молодой семьи и рождение детей. Все помнят, что именно премьер Тимошенко в 2005 году впервые в Украине внедрила помощь при рождении. Что в конце концов привело к всплеску рождаемости в Украине. Юлия Владимировна призвала сломать страшную тенденцию, когда смертность вдвое превышает рождаемость.

— Чтобы поддержать молодые семьи не только работой, жильем, но и стимулировать их стремление рожать детей, мы возобновим выплаты при рождении ребенка, — добавляет она.

В-пятых, молодежи обещают реформировать образование и дать достойные стипендии. По словам Юлии Тимошенко, в первую очередь нужно пересмотреть все подходы к выплате стипендий, они будут не меньше реального прожиточного уровня.

По мнению политика, в Украине нужно создать условия, чтобы стимулировать креативную молодежь развиваться, учиться и реализовываться. При этом предоставить необходимые возможности для максимальной реализации каждого.

Юлия Тимошенко убеждена, что молодежь — это носители перемен, люди, которые наиболее заинтересованы в качественных превращениях в стране, в развитии современного ИТ-кластера. Политик привела для сравнения две цифры: мировой рынок инновационных технологий составляет $4,8 трлн, а мировой рынок нефти $1,7 трлн. Поэтому понятно, каким путем должна развиваться современная успешная страна. А внедрять эти изменения, новейшие технологии должны именно молодые политики.

И вместо того, чтобы выезжать за границу, украинская молодежь должна идти в политику, считает Тимошенко. Для этого новая власть инициирует изменения в избирательном законодательстве и будет добиваться снижения проходного барьера на парламентских выборах. Юлия Владимировна отметила необходимость обновления власти через привлечение молодых людей, которые с новым виденьем будут формировать государственную политику.

Лидер "Батьківщини" предлагает создать сбалансированную систему государственного управления — путем принятия через всенародный референдум новой Конституции на основе общественного договора. Ликвидировать "мажоритарку" и внедрить новую пропорциональную избирательную систему открытых списков.

Не менее важным стратегическим заданием внутренней политики Тимошенко и участники форума — лидеры студенческого самоуправления, эксперты по вопросам молодежной политики, представители гражданского общества — определили изменение системы управления государством. Изменения, которые помогут преодолеть коррупцию, привести к власти новых политиков и дать толчок для развития экономики.

Тимошенко уверена: если молодежь получит гарантированные роботу, собственное жилье, кредит на собственный бизнес — ей не придется искать лучшей судьбы за рубежом. А дискуссии с молодежью подтвердили, что новый курс Тимошенко отвечает стремлениям молодых людей и их виденью развития страны.

Вступление Украины в НАТО оградит страну от будущих агрессий, уверена лидер "Батьківщини"

Важнейшая дискуссия во время Всеукраинского молодежного форума касалась темы — как сделать Украину современной, успешной и конкурентной в мире.

Первоочередным шагом нового президента является вопрос восстановления мира. Стратегия Тимошенко относительно освобождения оккупированных Россией территорий построена на сильной контрактной армии по стандартам НАТО и новом переговорном процессе в формате "Будапешт плюс".

Второй шаг для реализации стратегии мира и безопасности — вступление Украины в НАТО. Это оградит страну от будущих агрессий, уверена лидер "Батьківщини". Политик напомнила, что на должности премьер-министра она подала заявку Украины для вступления в НАТО и получение Плана действий относительно членства.

Автор: Виктор ПИЛИПЕНКО
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