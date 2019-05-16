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пятница, 17 мая 2019 07:25

Конституционный суд возглавила Наталья Шаптала

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15 мая Конституционный суд избрал председателем судью Наталью Шапталу, 60 лет. Ее предшественнику 49-летнему Станиславу Шевчуку объявили о недоверии.

Его обвинили в политизации работы суда. Назначал советником бизнес-партнеров своего брата. Продвигал отмены статьи об уголовном наказании за незаконное обогащение. Шевчук назвал свое увольнение конституционным переворотом.

Наталья Шаптала будет председательствовать до сентября - тогда истекает ее девятилетний срок в должности судьи КСУ. Глава суда проводит инаугурацию и приводит к присяге вновь избранного президента.

- Председатель Конституционного суда формирует его повестку дня - что и когда будет рассматривать, - говорит юрист Андрей Химчук, 26 лет.

- Но он не может существенно повлиять на исход. Имеет только голос - как и у других судей. С представлением в КС могут обратиться не менее 50 народных депутатов, или уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Может касаться только действующих законов или законопроектов, которые вносят изменения в Конституцию. Например, об отмене депутатской неприкосновенности.

Часто решение суда является судьбоносными. Как возвращение к Конституции 1996 года при Януковиче. Или отмена статьи о незаконном обогащении.

Президент назначает шесть из 18 судей Конституционного суда. Этому предшествует конкурсный отбор. Проводит комиссия, которую формирует сам президент. То есть возможности повлиять на результат отбора у главы государства есть.

Наталья Шаптала несколько лет входит в рейтинг топ-100 самых влиятельных женщин страны по версии журнала "Фокус".

В 2010-ом голосовала за возвращение к Конституции в редакции 1996 года. Это позволило Виктору Януковичу узурпировать власть. После Майдана ее назвали одной из нечестных судей и рекомендовали президенту уволить. В феврале этого года голосовала за декриминализацию незаконного обогащения.

Родом из Донецка. В декларации за 2017-й указала три квартиры в Киеве. Ее муж Юрий имеет квартиру на 82,5 "квадрата", судья вместе с сыном владеют квартирой на 98 кв. м, а невестка Наталья - жильем площадью 47,8 кв. м. В декларации есть жилой дом в селе Лесники Киево-Святошинского района Киевской области на 289 кв. м и два земельных участка. Также - два внедорожника "Тойота Ленд Крузер", которые принадлежат мужу. В 2017 году получила 1188500 грн зарплаты в Конституционном суде.

Автор: Алина АРХИПЕНКО
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