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пятница, 02 марта 2018 07:35

Конституционный суд отменил закон Кивалова — Колесниченко

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— Это — исторический день. Конституционный суд отменил один из кремлевских мифов об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Это якобы давало им право садиться в танки и стрелять. Фактически, из-за этого начали войну, — говорит 62-летний Тарас Марусик, глава Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни. — Это решение назрело с изменением общественных настроений в Украине после начала войны. Старое должно было отмереть. Жаль, что только теперь хватило политической воли сделать это. К сожалению, в 2014 году ее не было.

28 февраля Конституционный суд признал неправомерным закон "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012-го. Его приняли с нарушениями процедуры. Авторами были нардепы от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. Поэтому документ называли законом Кивалова — Колесниченко или "закон КК". Позволял вводить второй государственный язык в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену данного закона. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — ГПУ) Астрид Турс сказала, что это может привести к массовым беспорядкам. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента об отмене "закона КК". Объяснил: сначала нужно подготовить и принять новый закон.

Петр Порошенко после избрания на должность президента заявил, что отмена языкового закона была ошибкой. Он не подписал решение Верховной Рады, но и не запретил его. Документ был в статусе "готовится на подпись".

В июле 2014 года 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон Кивалова — Колесниченко неконституционным. Рассмотрение началось в позапрошлом году в ноябре.

— После Революции достоинства данный закон никто не защищал, но власть не смогла отменить его. Решение Конституционного суда — результат давления общественности, — говорит Тарас Марусик. — Дальше нужно следить, кого допускаем к власти. Чтобы не выбирать больше таких шулеров. Потому что закон Кивалова — Колесниченко был принят шулерскими методами. Теперь один негодяй скрывается от украинского правосудия, а второй возглавляет учебное заведение в Одессе и является народным депутатом от "Оппозиционного блока".

— Надеялась, что закон Кивалова — Колесниченко отменят в 2014 году, — говорит 55-летняя Наталия Руснак из райцентра Тальное на Черкасчине. Она — участница голодания против "закона КК" возле столичного Украинского дома в июле 2012-го. — В нашем регионе нет больших нацменьшинств. Но понимала, что его могут использовать не так другие национальности, как политики. Он был инструментом в руках сепаратистов. Как только узнала о принятии данного закона, собрала необходимые вещи и поехала в Киев. Добиралась попуткой.

Вспоминаю, как к зданию Украинского дома подогнали машины, которые должны были нас разогнать, — похожие на водометы. "Беркут" стоял стеной. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Подняла глаза — мой ученик из Вишнополя. Стоит в каске и на меня смотрит. Взяла несколько яблок, чтобы угостить его и ребят, которые были возле него. "Сергей, почему мы с тобой по разные стороны баррикад? Если скажут, будешь в меня стрелять?" Через несколько минут его уже не было в строю. Заменили другим.

Автор: Марта ПОСТОЙ
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