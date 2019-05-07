Коломойский подал пять исков

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3539
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 765
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1863
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3105
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5391
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1953
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3186
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2736
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1188
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1323
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3096
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2970
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 06:45

Коломойский подал пять исков

  Комментировать

Олигарх 56-летний Игорь Коломойский подал пять исков против Национального банка Украины и Приватбанка. Оспаривает кредитные договоры между Нацбанком и Приватбанком, поручительство олигарха по ним. Слушания состоятся 10, 16, 22 и 23 мая.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Материалы изучали почти два года. В НБУ и Минфине готовят апелляцию. Нацбанк также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

— Решение Окружного административного суда города Киева не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы, — говорит экономист Богдан Данилишин, 54 года. — Приватбанк работает стабильно, без помех выполняет платежи. Чистая прибыль за 2018 год составил 11,7 млрд грн. В январе–феврале текущего года чистого заработка — 5,2 млрд грн. В дальнейшем банк должен работать в стабильном режиме. Апелляционное рассмотрение может растянуться на годы. Спор не касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров.

Ситуация по Приватбанку останется стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и поддержке Кабмина и СНБО. За событиями вокруг учреждения наблюдает Международный валютный фонд.

Ранее Коломойский заявил, что не планирует возвращать банк. Однако хочет получить вложенные в него $2 млрд — 54 млрд грн.

Решение о национализации приняли в декабре 2016 года. Приватбанк не имел достаточного уровня капитала, набрал долгов у Нацбанка. Его дофинансировали.

Автор: Наталия СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коломойский подал пять исков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 42714
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 26443
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 23952
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 18634
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17253
Политика
"Порошенко не говорил с обществом и оно отвернулось"
"Порошенко не говорил с обществом и оно отвернулось" Просмотров: 54
Зеленский торгуется с Верховной Радой
Зеленский торгуется с Верховной Радой Просмотров: 396
Зеленский еще не получил власть. Его это злит
Зеленский еще не получил власть. Его это злит Просмотров: 2421
Гройсман начал предвыборную кампанию
Гройсман начал предвыборную кампанию Просмотров: 1530
Верховная Рада приняла закон о языке
Верховная Рада приняла закон о языке Просмотров: 171
Больше всего комментируют
23
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 1065
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua