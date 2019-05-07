Олигарх 56-летний Игорь Коломойский подал пять исков против Национального банка Украины и Приватбанка. Оспаривает кредитные договоры между Нацбанком и Приватбанком, поручительство олигарха по ним. Слушания состоятся 10, 16, 22 и 23 мая.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Материалы изучали почти два года. В НБУ и Минфине готовят апелляцию. Нацбанк также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

— Решение Окружного административного суда города Киева не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы, — говорит экономист Богдан Данилишин, 54 года. — Приватбанк работает стабильно, без помех выполняет платежи. Чистая прибыль за 2018 год составил 11,7 млрд грн. В январе–феврале текущего года чистого заработка — 5,2 млрд грн. В дальнейшем банк должен работать в стабильном режиме. Апелляционное рассмотрение может растянуться на годы. Спор не касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров.

Ситуация по Приватбанку останется стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и поддержке Кабмина и СНБО. За событиями вокруг учреждения наблюдает Международный валютный фонд.

Ранее Коломойский заявил, что не планирует возвращать банк. Однако хочет получить вложенные в него $2 млрд — 54 млрд грн.

Решение о национализации приняли в декабре 2016 года. Приватбанк не имел достаточного уровня капитала, набрал долгов у Нацбанка. Его дофинансировали.