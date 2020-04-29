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четверг, 30 апреля 2020 06:26

"Когда назначают не компетентных, а лояльных, имеем провальную государственную политику, коррупцию, глупые решения"

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24 апреля Кабмин освободил Максима Нефедова от должности председателя Государственной таможенной службы, а Сергея Верланова — налоговой.

— Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять задания, — говорит министр финансов 39-летний Сергей Марченко. — Они потеряли доверие людей и должны уйти. Это - первый шаг к очищению фискальных органов.

Нового руководителя налоговой правительство разрешило назначить без открытого конкурса. Бывший министр финансов Игорь Уманский заявлял о махинациях в обеих службах. В Верховной Раде создали временную следственную комиссию.

Нефедова назначили в июле прошлого года. С 2015-го был в Министерстве экономического развития и торговли заместителем, а впоследствии первым заместителем министра. Его называют идеологом системы госзакупок "Прозорро".

Верланов возглавил ГНС в мае 2019 года. До этого работал заместителем министра финансов, сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине.

— Они были не такие эффективные, как от них ожидали. Реформа налоговой службы не состоялась. На таможне — лучше продвигалась, но не принесла явных результатов, — говорит Владимир Дубровский, 58 лет.

- Об этих увольнениях можно делать предположения. В налоговой остались 92 процента старых кадров и такие же методы работы. Начали задерживать возмещение налога на добавленную стоимость, скрывать данные об этом. Если верить экс-министру Уманскому, там расцвели схемы краж НДС, которые ранее подавили.

В таможне главная проблема — мы не увидели результатов. Потоки контрабанды, приводящие к потерям в бюджете, - не уменьшились. Мог ли Нефедов этому препятствовать-неизвестно. Но шанс претворить реформы у них был.

Еще одно предположение. Таможня и налоговая — это лакомые куски. И на них должны сидеть "свои" люди. А Верланов и Нефедов не были такими. Их назначили еще при Порошенко и Гройсмане. На эти места хотят посадить своих, чтобы потоки шли в правильные карманы.

Больше всего опасений вызывает сам подход к назначениям и увольнениям: без объяснений.

Руководители таможни и налоговой — это должности, где даже конкурсы не спасают. Романа Насирова (его подозревают в растрате 2 млрд грн государственных средств, дело рассматривает Антикоррупционный суд. — ГПУ) пять лет тому назад назначили по прозрачному конкурсу. Выбрали коррумпированного неквалифицированного человека. А без конкурсов — будет еще хуже. Трудно ожидать, что на должностях окажутся реформаторы, которые будут служить Украине.

Нефедова и Верланова тоже выбрали на конкурсах. Однако там заранее были определены фавориты. Это — назначение конкретных людей, а не поиск исполнителя под определенную стратегию. На эту власть были надежды. Но никаких новых подходов нет. Даже в большей степени ищут верных себе людей. Когда назначают не компетентных, а лояльных, имеем провальную государственную политику, коррупцию, глупые решения, за которые никто не несет ответственности.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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