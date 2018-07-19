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пятница, 20 июля 2018 00:45

"Коболев мог претендовать на место в политике. Но жадность перевесила"

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— Зарплаты, премии должны быть достойными. Чтобы люди не занимались коррупцией. Но жадность, излишества я поддержать не могу, — говорит премьер-министр 36-летний Владимир Гройсман на заседании правительства 18 июля.

Кабмин запретил выплачивать менеджерам государственных компаний бонусы и вознаграждения. Это можно делать только после согласования с правительством годовых финансовых планов.

Накануне национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" обнародовала отчет за 2017 год. Там отмечено, что топ-менеджеры компании получили вознаграждения на 127,7 млн грн. Глава Андрей Коболев — 47,1 млн грн, его заместители Сергей Перелома — 17 млн грн, Сергей Коновец — 15,2 млн грн. Руководитель Укргаздобычи Олег Прохоренко — 24 млн грн, член правления Нефтегаза Юрий Колбушкин — 14 млн грн, гендиректор Укртранснефти Николай Гавриленко — 10,4 млн грн.

В этом году руководители Нефтегаза получат $37 млн — около 960 млн грн вознаграждений за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде. Премии распределят между 41 человеком, которые "сделали значительный вклад в достижение результата".

Нефтегаз добился $4,63 млрд компенсации за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных осуществлений россияне должны заплатить в пользу украинской нефтегазовой компании $2,56 млрд.

"Нефтегаз Украины" — наибольшая государственная компания. Занимается разведкой и разработкой месторождений, транспортировкой и хранением нефти и газа, поставками природного и сжиженного газа потребителям. Больше 97% нефти и газа добывают ее предприятия.

— Вопрос подняли по Нефтегазу, но такая вакханалия с зарплатами происходит во всех государственных структурах. Страна тратит миллиарды гривен, чтобы удержать их на плаву, — говорит экономист 43-летний Алексей Кущ.

— Такие премии обусловлены жадностью. В частных банках или компаниях действительно выплачивают процент от добытого для предприятия. Однако существуют ограничения. Например, один процент, но не больше миллиона. В Нефтегазе такого предела нет.

Заработная плата руководителей государственных компаний не должна превышать 10 среднестатистических окладов, например в столице. Если в Киеве средняя зарплата — 10 тысяч гривен, руководитель Нефтегаза должен был бы получать 100 тысяч.

Нельзя приравнивать оклады в наших госкомпаниях и в западных. Это разные условия труда, показатели. Бюджет некоторых западных структур — как размер нашего валового внутреннего продукта.

В соцчетях пошла волна, что в высоких премиях нет ничего плохого. Мол, это противоядие от коррупции. Будто раньше брали втемную — как взятки или откаты. А теперь платят налоги, и еще имеем много плюсов. Однако этот подход неправилен. Потому что тогда министру финансов стоит дать зарплату 100 миллионов долларов.

От таких ситуаций общество впадает в отчаяние. Растет пропасть между доходами населения и уровнем заработков чиновников.

Как нации выходили из кризисов после войны? В Германии должностные лица ездили на простых автомобилях. В Индии президент носил обычную льняную одежду. Элиты государств, которые работали на серьезный прогресс в экономике, демонстрировали сдержанность в жизни. Это помогало мотивировать общество на решение глобальных амбициозных заданий для страны. У нас наоборот — элиты расслабились. Это раздражает людей. Печальнее всего, что страна с такими внутренними процессами не способна на серьезный экономический рывок.

Если бы не эти бонусы, Коболев мог претендовать на место в украинской политике. После выигрыша в Стокгольме у него был имиджевый рывок. Но жадность перевесила.

— Не может страна выплачивать такие премии при теперешних темпах роста экономики, — говорит Олег Рыбачук, 60 лет, бывший работник Нацбанка и глава секретариата президента Ющенко.

— Безумных достижений не имеем. Мировую экономику пока еще не порвали. Украинцы наняли менеджеров за большие деньги. Счета гонораров и зарплат идут на миллионы. А результата нет. В чем такая огромная заслуга менеджеров, если государственный сектор экономики в застое?

Не выработали единую политику, как поощрять руководителей таких предприятий. Вместо этого бросаются в крайности. Если сопоставить эти премии с зарплатами большинства украинцев, то вопрос справедливости просто отпадает.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Ирина ПАТЛАТЮК
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