Коалиция может распасться в октябре

13 июля спикер Андрей Парубий закрыл восьмую сессию Верховной Рады. Длилась с 1 февраля. Перед этим народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о снижении акцизов на растаможивание автомобилей. Эту неделю они проведут в комитетах, а затем уйдут на каникулы до 4 сентября.

В течение сессии Верховная Рада не смогла обновить состав Центральной избирательной комиссии (у 13 из 15 нынешних членов ЦИК истек срок полномочий. — ГПУ), не приняла избирательный закон для избрания депутатов по открытым партийным спискам и не отменила их неприкосновенность. Не рассмотрела языковой закон.

В то же время запустила работу Антикоррупционного суда и одобрила закон о национальной безопасности — для внедрения в армии стандартов НАТО.

За время сессии генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на снятие неприкосновенности с "оппоблоковцев" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева и Александра Пономарева из группы "Воля народа". Арестовали только внефракционную Надежду Савченко.

— За пять с половиной месяцев парламент принял 150 решений. Больше всего касались создания или перезапуска государственных институций и оживления экономики, — говорит политолог Виктор Таран, 40 лет.

— Депутаты избрали главу Нацбанка, членов Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, аудитора НАБУ, образовали Антикоррупционный суд. Поддержали девять из 35 экономических законопроектов правительства.

Внутри коалиции между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" усилилось противостояние. Это ставит под угрозу эффективную работу Рады. Негативно повлияет и приближение президентской кампании. Парламент — идеальная площадка для публичной борьбы. Депутаты будут заниматься не законами, а провозглашением политических заявлений и популизмом.

С октября — за год до выборов — президент потеряет возможность распустить парламент. Тогда может распасться коалиция и все депутаты перейдут в оппозицию друг к другу. Тогда Верховная Рада не примет ни одного стратегического решения.

Перед выборами нардепы могут проголосовать за снятие неприкосновенности. Скорее всего поддержат редакцию Порошенко — чтобы эта норма касалась следующего состава Верховной Рады. А вот за Избирательный кодекс голосов нет. Его отказываются поддержать те, кто избирался в округах. Из-за взаимного недоверия следующие выборы может организовывать старый состав ЦИК во главе с Михаилом Охендовским.