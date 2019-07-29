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Кличко хотят уволить с должности главы Киевской администрации

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- У меня было несколько встреч с руководителем Офиса президента Богданом и две встречи с Зеленским. Обсудили ключевые вызовы, стоящие перед страной. И Киевом, - говорит мэр столицы 48-летний Виталий Кличко на пресс-конференции 26 июля.

Накануне Офис президента направил в правительство просьбу уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

- Впоследствии позвонил Богдан и заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями - могу выбирать, с кем именно, - добавляет Кличко. - Это Андрей Ваврыш (экс-чиновник Киевской горгосадминистрации, руководитель группы строительных компаний. - ГПУ) и Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 медиа". - ГПУ). Этот звонок был две-три недели назад.

Председателя Киевской городской государственной администрации назначает и увольняет правительство по представлению президента. Это регламентирует закон о "Столице Украины - городе-герое Киеве". Но в 2003 году Конституционный суд определил, что на должность главы КГГА президент обязан назначать мэра, избираемого горожанами. Потому что в Киеве нет горисполкома. А его функции выполняет КГГА.

- Такие заявления Офиса президента - это попытка сдвинуть Кличко и расширить влияние на киевскую политику, - говорит народный депутат восьмого созыва 61-летний Виктор Чумак.

- Любой власти важно иметь влияние в столице. Революции начинаются здесь, и вся жизнь здесь. Не секрет, что в КГГА существуют коррупционные схемы. Пока там будет Кличко, разрушить их невозможно.

Я за разделение должности мэра и главы администрации. Нельзя совмещать функции государственной власти и местного самоуправления. Председатель КГГА должен следить за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления. Как Кличко может контролировать сам себя? Поэтому как орган исполнительной власти администрация не работает.

Кроме разведения должностей, есть еще один вопрос. Функции КГГА должны быть переданы в исполнительный орган Киевского городского совета. Его нет. Поэтому надо создать. В администрации оставить 15 человек для функций контроля.

Идет волна смены политической элиты. Это почти цунами. Надо дать возможность реализовать полноту власти, которая есть у президента. Сделает как следует - будем жить в другой стране. Не сделает - пойдем по новому кругу.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
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