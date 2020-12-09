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четверг, 10 декабря 2020 07:20

Кандидат от "Слуги народа" проиграл выборы в Кривом Роге

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6 декабря во втором туре выборов городского головы Кривого Рога Днепропетровской области победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 47-летний Константин Павлов. Набрал 56,97%. Его конкурента от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика поддержали 40,49%. Явка составила 35%.

Действующий мэр Юрий Вилкул снялся со второго тура по состоянию здоровья. Заявил, что поддерживает Павлова, который в первом туре был третий. Накануне выборов к горожанам обращался президент Владимир Зеленский с просьбой прийти на выборы.

Павлов работал советником у Вилкула. Шевчик - генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего Ринату Ахметову. Был депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

- Зеленский рискнул. Но нельзя так разбрасываться человеческими симпатиями. Логика "слуг" была, что они победят. Имея такие ресурсы, деньги, поддержку президента, - говорит политтехнолог 44-летний Алексей Голобуцкий.

- Кривой Рог - рабочий город. "Слуги" выдвинули топ-менеджера, богатого человека с сыном-мажором, который сбил ребенка (3 сентября сын Дмитрия Шевчик 18-летний Марк сбил на автомобиле "Фольксваген" на пешеходном переходе 11-летнего парня. - ГПУ). Такой кандидат, близкий к самому богатому олигарху в Украину, не ассоциируется с Зеленским или тем, что он обещал.

Криворожане знают, что такое большой бизнес, о ситуации с экологией. Не хотят голосовать за человека из этого бизнеса, на который работают.

Партии Зеленского надо было ставить на кого-то другого. В тот же "Юзик" (сценическое имя в "Квартале 95" Юрия Корявченкова, народного депутата от "Слуги народа". - ГПУ).

Это серьезный знак сторонникам Зеленского, что он не может победить даже в родном городе. Эпоха человека, который из ничего сделал рейтинг, закончилась. Олигархи начнут борьбу на политическое добивание Зеленского. Феномен закончился, его не боятся.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
10
декабря

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