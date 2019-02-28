Как "Собор" объединил святое с грешным

Весна в Украине началась с наводнения, но не реки вышли из берегов, а тонны предвыборных изданий, печатаемых и распространяемых с грубым нарушением действующего законодательства, затапливают украинцев, считают в партии "Батьківщина". Эти издания напечатаны, очевидно, по заданию действующего президента. И не исключено, — за счет госбюджета.

На 32 страницах журнального формата и на журнальной бумаге вышло издание "Собор" (брошюра, в которой вместили информацию о Томосе, — указ об автокефалии и создании Православной церкви Украины. — ГПУ). Издание красиво иллюстрировано. Здесь вмещено огромное количество фотографий и рассказы почтенных авторов и выступающих. Название — соответствующее и не менее претензионное. Совсем как книга Олеся Гончара, которая нанесла мощный удар "совку" полвека тому назад (роман "Собор" был напечатан в 1968 году. Главный конфликт произведения — столкновение высокой духовности, человечности, правды с притворным фарисейством чиновников, карьеристов и бюрократов. А также борьба светлых сил народа за сохранение национальных корней. — ГПУ).

Слоган издания — "В поддержку Православной церкви Украины". Понятно, почему церковь здесь написана с маленькой буквы. В издании о знаменательном событии в жизни Украины — почти исчерпывающая информация. Здесь и рассказы о предстоятеле ПЦУ Епифании, его предшественнике патриархе Филарете, Вселенском патриархе Варфоломее, и завет Патриарха Иосифа Слепого, мечты покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана. Описали также борьбу Украины за независимость Церкви на протяжении нескольких веков. Прибавили сказания о древнейших храмах Украины, полный текст долгожданного томоса, противостояние ему Кремля с "русским миром" и репортажи о переходе русских церквей в Украине в объединенную Церковь. Однако есть две причины, отчего это издание нарушает определенные моральные стандарты и закон.

Замечаем откровенное засилье хорошо известных предвыборных лозунгов президента в фирменном оформлении на бордовом фоне. Такие же видим на билбордах, которые размещены по всей стране. Опубликовано огромное количество его фотографий, которыми оформлено издание. А когда начинаешь читать, его фамилия набивает оскомину — она в каждом абзаце. Читаешь подборку комментариев под заглавием на том же бордовом фоне "Этот день войдет в историю!" и чувствуешь себя целью агитации. Только трое из десяти выступающих не заверяют нас, что "если бы не Порошенко", то конец света уже наступил бы.

В сборнике вместили бесплатный календарь на 2019 год как подарок избирателям. В то же время — нет никаких исходных данных об этом издании. Ни тиража, ни названия издательства. Ни других реквизитов, определенных законодательством как обязательные для любого издания в Украине. Поэтому даже не поняло, кому народ должен быть благодарен за такое историческое событие и скольких из нас таким способом осчастливили.

Вопрос, кто заказчик издания, что, в нарушение норм законодательства, так мастерски рекламирует действующего президента как кандидата, риторический. Конечно, разве что для Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины все очевидно. Но вряд ли эти структуры осмелятся наказать нарушителя.

Победа будет честной

Команда " Батьківщини" ни разу за всю историю участия в выборах не использовала грязных технологий. И победа ее лидера на нынешних президентских гонках также будет честной.

— Наша цель — прекратить подкуп и вернуть выборы в демократическое русло. И мы этого добьемся, — заявляла Юлия Тимошенко на пресс-конференции.

— Наша команда, и об этом знают люди по всей стране, никогда не подкупала избирателей и никогда этим не будет заниматься. После Революции достоинства основой президентской кампании— 2019 должна была бы стать дискуссия вокруг ценностей, содержания и правильных стратегий ради будущего Украины. Достоинство и честь нашей команды не позволят использовать те грязные технологии и инструменты, которыми сегодня хотят купить выборы, — отметила лидер " Батьківщини".

Вернуть политику социальной справедливости и доверие людей к государству — такое задание ставит перед собой Юлия Тимошенко после президентских выборов. 31 марта украинцы будут избирать не президента, они будут избирать будущее Украины, замечает она.