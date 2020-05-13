"Кабмин Шмыгаля не проведет реформы. Это стихийная команда, которую собрал Офис президента"

Правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем работает более двух месяцев. Верховная Рада не утвердила его программу действий.

Ее в парламент внесли 13 апреля. Документ содержал девять страниц. Шесть парламентских комитетов порекомендовали отправить на доработку. После принятия программы правительство будет иметь годовой иммунитет — Рада не сможет отправить его в отставку.

Правительство Дениса Шмыгаля назначили 4 марта после отставки Кабмина Алексея Гончарука. В его состав входят три вице-премьера, 15 министров. Трех министров — энергетики и защиты окружающей среды, образования и науки, культуры и информационной политики, — до сих пор не назначили. Этими министерствами руководят исполняющие обязанности.

— Это не программа, а набор лозунгов. Самый слабый документ, который видел от правительств после Майдана, — говорит экономист Владимир Дубровский, 58 лет.

— Программа действий должна основываться на идеологии. Правительство должно показать свое видение будущего, цели и методы их достижения. По-хорошему, документ должен заканчиваться, как коалиционное соглашение под правительство Арсения Яценюка в 2014 году. Там был план мероприятий, где прописали, кто за что отвечает, какое министерство что делать. Сейчас даже близко такого нет.

Кризис создает возможности. Кто его просто пересиживает, тот теряет. А кто использует, тот становится сильнее. Сегодня имеем правительство, которое умеет только защищаться. Оно не имеет картины, куда оно хочет выходить.

Правительство вовремя объявило карантин, это позитив. Но сама его конструкция - вопиюще угловатая. Сделали впопыхах, без продумывания. Люди быстро устали.

Экономической политики не видим. Меры по спасению мелкого бизнеса и тех, кто остался без зарплат, не работают. Минздрав возвращается к старым схемам с закупками.

Правительство Шмыгаля - слабое. Не способно на понятную политику, которая способствовала бы выходу из кризиса. Может продержаться долго, а могут уволить завтра. Чиновники не знают, что их ожидает. Из-за этого Кабмин так трудно было укомплектовать. Продолжить деятельность этого правительства может именно отсутствие желающих прийти на замену.

— Из программ предыдущих правительств — Гончарука, Гройсмана — было понятно, чем будет заниматься Кабмин. В этой программе нет конкретики, — говорит народный депутат от "Голоса" 30-летний Ярослав Железняк.

— Правительство должно диктовать политику, народные депутаты — дорабатывать его законопроекты. А Кабмин подал шесть за полтора месяца, потому что не знают, куда двигаться.

Правительство Яценюка внедряло "Прозорро" (система открытых закупок с помощью электронных торгов. — ГПУ), Кабмин Гройсмана — пенсионную, медицинскую реформы, приватизацию. Те правительства были движками изменений. А это устраивает нынешняя ситуация.

— Между монобольшинством и правительством должно быть сотрудничество. Иначе результата не будет, — говорит председатель Комитета избирателей Украины 46-летний Алексей Кошель.

— Сейчас диалога нет. С одной стороны, власть монолитна, а с другой — парламент и Кабмин работают, как соперники. Поддержка законопроектов правительства Гончарука была на уровне 24 процентов. Нужна — втрое выше. И эта "болезнь" конкуренции, отсутствия диалога перешла к правительству Шмыгаля.

Будущее Кабмина прогнозировать сложно. Но они не станут реформаторами, не смогут похвастаться результатами. Это — стихийная команда, в формировании которой премьер-министр играл минимальную роль. Ее создавал Офис президента. Ускорить отставку может назначение Михеила Саакашвили, который возглавил исполнительный комитет реформ.