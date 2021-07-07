Из Нацбанка ушли 11 топ-чиновников

11 чиновников Национального банка объявили об увольнении.

30 июня девять руководителей департамента лицензирования ушли с должностей, утверждая, что "регулятор далеко отошел от стандартов работы". Позже об увольнении заявил директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Отметил, что Нацбанк возвращается к совковым практикам.

16 июля прошлого года Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка. Его предшественник Яков Смолий заявил, что его отставка является протестом против политического давления на НБУ.

- Плохо, что люди уходят. И делают это публично. Это означает ухудшение качества управления, - говорит 46-летний Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

- Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева построила такую ​​систему, где важную роль играли комитеты (это консультативно-совещательные коллегиальные органы Национального банка. - ГПУ). Была неофициальная практика, если какой-то из комитетов выступал резко против, то решение не принимали.

Действующий председатель НБУ Кирилл Шевченко за год выстроил управленческую вертикаль. Это больше всего беспокоит. Он может, как во времена Януковича, в Нацбанке принимать политически обусловленные решения, а не профессиональные. Есть звонок из Офиса президента - нужно дать банку деньги, чтобы он профинансировал Укравтодор. А работники не хотят участвовать в том, за что будет стыдно.

В украинской системе госуправления не хватает профессионалов. Людей после 2014-го собирали из разных сред, поштучно. Когда они уходят, их места занимают или менее опытные, или без опыта, или те, кто пользуются личным доверием председателя правления.