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пятница, 08 ноября 2019 05:30

Ирина Луценко уходит из Рады

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"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу. А отлеживаться за спинами команды не привыкла, — пишет 4 ноября народный депутат от "Европейской солидарности" 53-летняя Ирина Луценко. 3 ноября подала заявление о досрочном прекращении полномочий. Регламентный комитет Верховной Рады ее поддержал. Теперь должен проголосовать парламент.

— Благодарна коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии "Европейская солидарность". Нужные для страны дела можно делать и без мандата. Сейчас главное — сплотиться власти и оппозиции вокруг государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко, 54 года, сообщил, что его жена перенесла серьезную сердечную болезнь.

"Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места проживания", — написал в "Фейсбуке". Накануне вернулся из Великобритании, где изучал английский язык.

Ирина Луценко был народным депутатом трех созывов Верховной Рады с 2012 года. В нынешний парламент прошла по списку партии "европейская солидарность". В прошлом году получила более 447 тыс. грн зарплаты, более 422 тыс. компенсации за депутатскую деятельность. Наличными имеет $2,45 млн и 50 тыс. евро.

Если сессионный зал поддержит заявление Ирины Луценко, в парламент зайдет 24-й номер в списке "ЕС" — бывшая заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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