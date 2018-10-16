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среда, 17 октября 2018 05:00

Гулак и Савка стали нардепами

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16 октября Александр Гулак и Иван Савка принесли присягу народного депутата. В парламенте они займут места Татьяны Юзьковой из Радикальной партии и Ирины Ефремовой из "Народного фронта". Те стали членами новоизбранной Центральной избирательной комиссии.

45-летний Александр Гулак в избирательном партийном списке шел под номером 30. Раньше был помощником лидера Радикальной партии Олега Ляшко. В настоящий момент — помощник нардепа Алексея Ленского.

Владеет бронированным автомобилем "Кадиллак" за почти 2 млн грн, которым пользуется Ляшко. Такую информацию обнародовали журналисты в программе "Наши деньги". На момент выборов регистрировался временно безработным. Указал, что имеет среднее специальное образование. Живет в городе Макаров Киевской области. С женой имеют двух сыновей.

46-летний Иван Савка в списке "Народного фронта" баллотировался под номером 84.

Офицер Вооруженных сил Украины. Был заместителем командира 79-й бригады в Николаеве. Служил в зоне боевых действий на Донбассе. В марте 2015 года президент Петр Порошенко отметил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

Женат. Воспитывает троих детей.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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