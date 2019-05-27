Гройсман идет на выборы со своей партией

- Я принял решение - пойду на выборы самостоятельно. На мой взгляд, мы с Петром Порошенко просто разные, - говорит премьер-министр 41-летний Владимир Гройсман на канале ICTV 26 мая.

- Хочу создать политическую силу без объединений. Сформировать команду молодых людей, которые уже имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим надо работать, - говорит премьер накануне в эфире канала "Украина".

20 мая Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Так отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского к чиновникам оставить должности. Его заявление должна рассмотреть Верховная Рада 30 мая.

В начале месяца начала работу общественная организация "Украинская стратегия". Призвали людей присоединяться к команде для продолжения реформ.

Гройсман баллотировался в Верховную Раду в 2014 году в партийном списке "Блока Петра Порошенко" под №4.