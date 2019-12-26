Государство не способствует повышению зарплат

— У нас 8,5 процента безработных, то есть 1,5 миллиона. Нужно упростить законодательство, облегчить наем работников и повысить их социальную защиту. Наша задача — сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен ежегодно. Годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов, — говорит министр развития экономики 44-летний Тимофей Милованов.

— В октябре производство упало на 5 процентов, — говорит экономист 43-летний Алексей Кущ. — По итогам последних месяцев года цены на промышленную продукцию снизились на 4 процента. Из-за этого предприятия экономят. Впоследствии будут делать это за счет новых рабочих мест и фонда оплаты труда. В ноябре количество безработных выросло на 27 тысяч человек. Впервые за последние несколько лет. Быстрое увеличение зарплат может привести к уменьшению количества рабочих мест.

Государство сокращает свои инвестиции в инфраструктурные и социальные объекты. Предприятия недополучают часть доходов от госзаказов и платят меньше налогов. Государство еще больше сокращает инфраструктурные и социальные расходы. Это не способствует повышению зарплат.