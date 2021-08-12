"Государство не контролирует директоров предприятий. Могут делать, что угодно"

Государство владеет 3332 предприятиями. Из них 802 прибыльные. Это 24% всего количества, говорится в исследовании "Европейской правды".

- Государство - плохой собственник, - комментирует эти данные экономист 58-летний Владимир Дубровский. - Говорят, что госпредприятия - общенародная собственность. Но это только номинально. Народ не контролирует государство, а оно не влияет на директоров. А в их руках - власть и деньги еще с советских времен. Могут делать, что угодно.

Неработающие предприятия имеют активы - помещения, например. Сдают их за наличные бизнесу и неплохо живут. Поэтому и сопротивляются приватизации, даже если хронически убыточны.

Государство может быть эффективным собственником?

- Такое редко бывает и не в нашей стране. Но даже в Европе госпредприятия проигрывают частным владельцам. Есть французская автомобильная компания "Рено" (почти 58% акций - у частных владельцев. Контрольный пакет акций 15,01% и право решающего голоса принадлежит правительству Франции. - ГПУ). По сравнению с конкурентами - не слишком успешна. Выживает за счет дешевых государственных кредитов. При этом работает на рынке, там соблюдают правила корпоративного управления - чтобы государственный чиновник не вмешивался в бизнес.

У нас 11 тысяч государственных и коммунальных предприятий, директоров туда назначали чиновники, которые имеют долю от теневых доходов. Если производство имеет доход, его выводят, а показывают только убытки.

Почему крупные государственные предприятия - Нафтогаз, Укрзализныця, Укрпочта, которые были прибыльными, в последние годы ушли в минус?

- Все эти компании работают на рынках, где есть государственный контроль. Но их доходность и убыточность в значительной степени искусственная. Показательна история с Нафтогазом. Когда газ в мире был дешевый, у нас установили на него фиксированную достаточно высокую цену. И компания была прибыльной. Также была победа над Газпромом (в 2018 году Нафтогаз выиграл у российского Газпрома в Стокгольмском арбитражном трибунале $ 2,56 млрд - ГПУ). Теперь газ подорожал, правительство начало контролировать цены, Нафтогаз стал убыточным.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в августе стартует большая приватизация. От нее планируют получить 12 миллиардов гривен. Эти планы реалистичны?

- Приватизация может помочь. С одной стороны, правительство заинтересовано провести ее на открытых аукционах. С другой - хотят получить много денег в бюджет. Сейчас благоприятная ситуация на международных рынках - цены на наши предприятия могут быть высокие.