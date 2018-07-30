Европейский суд призвал Олега Сенцова прекратить голодовку

Политзаключенный 42-летний Олег Сенцов голодает 79-й день в колонии строгого режима в российском городе Лабитнанги Тюменской области. Европейский суд по правам человека 25 июля во второй раз обратился с призывом к нему прекратить голодовку. От РФ требуют предоставить режиссеру необходимое лечение.

— Вмешательство ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. — ГПУ) повлияет лишь на одно — Сенцова начнут кормить принудительно, — говорит адвокат заключенного Дмитрий Динзе, 44 года. — В настоящий момент он получает лекарства и питательные смеси советского образца, хотя есть более современные израильские препараты. Если привезем их с чеками и сертификатами, то колония примет и пустит на кормление Олега.

27 июля польские дипломаты начали готовить декларацию с призывом освободить Сенцова. Передадут ее российскому представителю по правам человека Татьяне Москальковой, в министерства юстиции, иностранных и внутренних дел РФ, а также генпрокуратуру.