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пятница, 03 января 2020 00:51

Электричество у России будем покупать по решению Кабмина

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Президент Владимир Зеленский подписал документ о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии". Поправка запрещает продажу и закупку электричества в России.

В то же время мораторий имеет право отменять Кабинет министров, чтобы не допустить в энергосистеме Украины чрезвычайной ситуации, говорится в законе.

— Несмотря на якобы возобновление запрета, все-таки нашли механизмы, как обойти это положение, — говорит руководитель энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар. — Закон соответствует интересам олигарха Игоря Коломойского. Он хочет подорвать позиции Рената Ахметова, который доминирует в электроэнергетике. Считает, пришло время большого дерибана. Через подконтрольную власть проводит то, что ему нужно.

Цены на электричество для потребителей могут уменьшиться, говорит Михаил Гончар:

— Это путь в никуда. Снижение тарифов приводит к проблемному состоянию государственного бюджета. Поступления сократились, не хватает средств на социальные расходы. Уменьшились экспортные поступления. Абсурдная экономическая политика.

С Игорем Коломойским связывают компанию "Юнайтед Энерджи", которая с 1 октября начала импортировать электроэнергию из России. Использовала поправку в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", принятую 18 сентября. Разрешила импорт электричества из стран, которые не входят в Европейское энергосообщество.

Автор: Марианна ЖОГАН
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