Все мировое зло — от нефти, говорил девятый президент Израиля Шимон Перес. Многие тогда считали это лишь натянутой метафорой. Но посмотрите на страны, которые являются главными получателями нефтяных сверхдоходов, — Россия, Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия и еще несколько меньших мракобесных арабских государств. Именно эти режимы сегодня стоят за большинством войн, террористических движений, масштабной коррупцией и другой гадостью. И неслучайно.

Конечно, прямой связи между количеством в стране нефти и ее аморальностью, агрессивностью нет. Проблема другая — гигантские доходы от энергетических ресурсов часто получают страны с неконкурентоспособным уровнем экономического, технологического и человеческого развития.

Эти гигантские незаработанные богатства позволяют им, не становясь на путь прогресса, играть важную роль в мировых делах. Продвигать свои идеологии — российское имперство, исламизм, венесуэльский большевизм. Финансировать войны и террористов, подкупать зарубежных политиков, объявлять бойкоты. И цивилизованный мир должен был с этим мириться. Потому что любое серьезное противодействие, особенно военное, означало скачок нефтяных цен, дефицит энергоресурсов и глубокий мировой экономический кризис.

А потом пришел гидроразрыв — технология, позволяющая добывать природный газ нетрадиционным способом. Она не только дает доступ к ресурсу, но и сама по себе является высокотехнологичным ресурсом, доступным лишь развитым странам. Стало очевидно, что США способны в приемлемые сроки компенсировать потерю любого количества российской, иранской или другой нефти. Ситуация начала меняться. Санкции Соединенных Штатов против России и Ирана — явное тому доказательство.

Диктат бешенных бензоколонок подходит к концу.