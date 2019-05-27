Депутаты не хотят менять систему, потому что придется платить в партийную кассу

"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества. Нужно начать голосовать за реформаторские законы. Они годами остаются без рассмотрения. Хотя их ждут граждане и страна", - обращается к народным депутатам через "Фейсбук" президент 41-летний Владимир Зеленский 27 мая.

За шесть дней до этого он издал указ о прекращении полномочий Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля. Поводом для роспуска назвал отсутствие коалиции.

22 мая парламент не внес в повестку дня президентский законопроект об изменениях избирательной системы. Предлагалось отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер с 5% до 3%. Инициативу Зеленского депутаты провалили, хотя накануне он более 2 часов консультировался с главами фракций.

24 мая 62 нардепа направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска ВР. В тот же день Центральная избирательная комиссия начала организацию избирательной кампании, которая продлится два месяца.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков в округах.

- БПП, "Народный фронт" и "радикалы" Ляшко не поддержали президентские изменения в закон о выборах. Они отомстили Зеленскому за роспуск, - говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко. - Да и Зеленский понимает - с этим парламентом у него нормального сотрудничества не будет.

Изменения избирательной системы не хотят мажоритарщики. Две группы, которые их объединяют, не дали ни одного голоса. В частности, группа "Возрождение", которую консультирует бизнесмен Игорь Коломойский. Это опровергает распространенное мнение, что во главе государства стоит его "марионетка". У них есть разногласия. Партия Зеленского набирает более 43 процентов, по опросам. Это еще одна причина, почему провалили голосование.

Отношения между главой государства и парламентом - напряженные и недоверчивые. Причиной этому стала жесткая, неполиткорректная критика Зеленского во время инаугурационной речи. В частности, в адрес правительства.

Нынешняя Верховная Рада не успеет принять Избирательный кодекс (по закону, принятому в первом чтении, мажоритарная система отменяется. Вводят открытые списки партий. Каждая политическая сила будет составлять один общенациональный список кандидатов. Избиратель увидит фамилии только тех, кто будет представлять в Раде конкретный округ. - ГПУ). Почти пять тысяч поправок. На это нужно более четырех месяцев. И большинство депутатов не хотят менять систему. Потому что нужно будет платить в партийную кассу, чтобы тебя поставили в правильном округе. Плюс - тратить большие средства на кампанию.

Изменение избирательной системы не поменяет нынешнюю элиту. По открытым спискам будут побеждать или известные люди, или влиятельные в регионе - местные руководители, олигархи. У общественных активистов шансов будет меньше.

Надо ограничивать политическую рекламу - телевизионную, наружную. Это даст больше качественных изменений, чем новая избирательная система.

- Владимир хочет оставаться неполитиком в политике, не "бронзоветь". Это подкупает, - говорит политический обозреватель 54-летний Леонид Швец.

- За первую неделю работы показал и сильные, и слабые свои стороны. Его команда пытается быстро реагировать на неприятные вещи. В то же время имеет кадровые проблемы - некого ставить. Поэтому такие неоднозначные назначения, как в случае с Андреем Богданом (глава Администрации президента, юрист Игоря Коломойского. - ГПУ). Другая слабая сторона - президент слишком полагается на команду. У Зеленского пока нет власти.