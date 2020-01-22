"Депутаты и министры не должны назначать себе зарплаты"

- Чиновников надо как можно дальше отодвинуть от зарплат. Не могут их назначать себе, — говорит бывший народный депутат 41-летний Игорь Луценко.

В декабре прошлого года министру внутренних дел Арсену Авакову начислили 186 тыс. грн. В частности, надбавок — 49 тыс. грн, премий — 137 тыс. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил более 222 тыс. грн. Премьер-министр Алексей Гончарук заработал 76 тыс.

Месячную зарплату руководителя Укрпочты Игоря Смелянского в этом году планировали установить на уровне 1,8 млн грн.

Сколько должны зарабатывать чиновники?

— Надо смотреть, сколько получает самое низкое звено в этой сфере. И применять разумный коэффициент. Например, не больше 10. Если специалист начального уровня получает 7,5 тысячи гривен, то министр — не более 75 тысяч.

Зарплату министра нельзя сравнивать с заработком в коммерческой компании. Государственная служба должна быть престижной. Это служение стране. Здесь не должен работать принцип — чем больше зарплата, тем более профессионального специалиста наймем. Лучший министр должен прийти сам. Потому что хочет реализоваться как государственный деятель.

Конечно, плата не должна быть низкой. Должна покрывать текущие расходы человека среднего класса. Но не больше.

Как создать справедливую систему?

- Должен быть отдельный орган, определяющий плату для государственных деятелей. Это сняло бы с них большую часть политической ответственности, коррупционные вопросы.

Выплата 13-й зарплаты, премий в конце декабря — это нормальная практика?

— Если человек проработал год — это поощрение. А если чиновники просто понавыписывали на себя премии, потому что были неиспользованные фонды-это коррупция.

Система окладов-премий должна быть прозрачнее. Премии не должны превышать 50 процентов зарплаты. Сейчас они фактически неограниченны.

Конечно, зарплаты на низшем и среднем уровнях надо поднимать. Там большой кадровый голод.